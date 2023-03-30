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1 час назад

Нутрициолог предупредила об опасности несезонных фруктов и овощей

Lenta.ru

Врач-терапевт, нутрициолог, руководитель кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий Ирина Никулина в беседе с агентством «Прайм» предупредила об опасности несезонных фруктов и овощей.

Нутрициолог предупредила об опасности несезонных фруктов и овощей
Фото: UnsplashUnsplash

По ее словам, их употребление может принести больше вреда, чем пользы. Она сообщила, что в несезонных плодах содержится большое количество пестицидов и нитратов, которые используют для увеличения срока хранения.

Специалист отметила, что данные вещества при избыточном употреблении пагубно влияют на организм человека. Так, они могут вызвать аллергические реакции, а также проблемы со стороны респираторной, нервной и эндокринной систем. Кроме того, по словам врача, пестициды и нитраты связывают с развитием онкологических заболеваний.

Никулина порекомендовала с особой осторожностью вводить несезонные фрукты и овощи в рацион детей, так как у них процесс детоксикации идет не так быстро и активно, как у взрослых.

Нутрициолог добавила, что необходимую дозу витаминов и микроэлементов можно получить из замороженных продуктов.

Еда,Ирина Никулина,
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