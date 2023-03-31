Названы самые популярные супы у россиян

Самым популярным супом у россиян стал борщ с говядиной. Предпочтения в первых блюдах отличаются в зависимости от региона. Например, в Москве любят супы с курицей, а в Екатеринбурге – супы-пюре, пишет РИА «Новости».

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По данным сервиса экспресс-доставки «Самокат», собранным за последние полгода, в топ-4 любимых супов россиян помимо борща со свежей капустой и говядиной вошли куриный суп с вермишелью, гороховый суп с копченостями и мясная солянка.

Самой популярной категорией стала «Супы с птицей» – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество заказов в ней выросло на 116%.

Предпочтения также разделились по регионам: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Томске, Кемерове и Барнауле заказчики чаще останавливали выбор на супах с птицей. Мясные супы предпочитали в Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде и Саратове. А в Екатеринбурге оказалось немало любителей супов-пюре.