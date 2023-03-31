Вода, солод и дрожжи: как выбрать качественный квас

Аналитики привели данные, согласно которым за последние годы в России спрос на квас вырос в разы. В 2023 году он может превысить все рекордные показатели. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать квас и какие марки напитка сейчас считаются самыми лучшими.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Согласно прогнозам экспертов, в этом году потребление кваса может достичь шести литров на человека, что гораздо выше показателя прошлого года — 5,6 литра.

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"Популярность этого напитка выросла на фоне ухода многих иностранных брендов газировки с нашего рынка. Квас — свой напиток, да и состав у него, как правило, натуральнее. Не исключено, что в скором времени у нас вновь будут распространены торговые бочки с квасом на каждой ярмарочной площади", — рассказал аналитик Даниил Кашин.

Однако выбрать напиток с хорошим составом непросто. Ведь это ключевой фактор, на котором производители нередко стремятся сэкономить.

"В настоящем квасе не должно быть ничего лишнего, кроме воды, ржаной муки, сахара, солода и дрожжей. Если там указаны различные ароматизаторы, то это свидетельствует о наличии большого количества химии в напитке. Также обратите внимание на дно бутылки. Осадок говорит о нарушениях при изготовлении напитка", — рассказал фермер Иван Слободянюк, который занимается производством кваса.

Лучше всего покупать этот напиток в темной бутылке — так он не поддается воздействию солнечных лучей и не портится. Допустимы и алюминиевые тары. Что касается хранения кваса, то все зависит от вида напитка.

"Меньше всего по времени хранится нефильтрованный неосветленный — не более двух дней, и в магазине он должен стоять в холодильнике. А дольше всего — фильтрованный. Он может лежать до двух месяцев на любой магазинной полке", — добавил эксперт.

Покупать квас лучше всего в крупных магазинах. В среднем цена за литр — 60–70 рублей. Однако при покупке в «розливухах» важно обратить внимание на соблюдение санитарных норм — попросить документы, понаблюдать за чистоплотностью персонала. Кстати, еще один важный фактор, свидетельствующий о качестве кваса, — то, как он пенится.

В напитке натурального брожения пена держится дольше и пузырьки крупнее. Если квас совсем не пенится, то он произведен не по ГОСТу, поэтому от покупки лучше отказаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

"Качество кваса в стране с каждым годом становится только лучше, поэтому многие зарубежные страны, например Китай и Турция, охотно закупают его у нас. Сейчас самые лучшие бренды этого напитка, исходя из состава, — «Вятский», «Ржаной бочонок», «Яхонт», «Вкусвилл», «Лидский»".

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