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2 часа назад

Готовимся к Пасхе: рецепт шоколадного кулича

Eva.ruиещё 1

Через две недели мы будем отмечать светлый праздник Пасхи, для которого хозяйки готовят традиционную выпечку — кулич. Предлагаем вам рецепт для любителей шоколада — кулич с какао, покрытый шоколадной глазурью. Очень красиво!

Готовимся к Пасхе: рецепт шоколадного кулича
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для теста:
  • Мука 370 г
  • Сахар 80 г
  • Соль 3 г
  • Какао 30 г
  • Дрожжи пресованные 15 г
  • Молоко 100 мл
  • Вода 100 мл
  • Яйцо 40 г
  • Масло сливочное 70 г
  • Цедра с одного большой апельсина
  • Шоколадные капли 70 г
Для глазури:
  • Темный шоколад 100 г
  • Молоко 30 мл
  • Сливочное масло 30 г

Процесс приготовления:

Муку просеять, добавить соль, сахар и какао, перемешать.

В теплом молоке и воде (37С) растворить дрожжи и влить к сухим ингредиентам.

Яйцо чуть перемешать и тоже добавить. Замесить тесто. Добавить масло кусочками. Продолжать месить еще 10 минут на средней скорости миксера. Накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. За это время тесто увеличиться почти втрое.

Выложить тесто на рабочую поверхность и делить на куски. Из этого количества можно приготовить один большой, 2 средних, или 3 маленьких кулича.

Раскатать каждый кусок теста, посыпать шоколадом (можно также цукаты и орехи) сложить края друг на друга и завернуть в рулет, подкатать и убрать в бумажные формы для кулича. Накрыть и оставить на час при комнатной температуре или убрать на ночь в холодильник.

После холодной расстойки оставить на час при комнатной температуре и печь в разогретой до 180С духовке 25-35 минут (время зависит от размера). Остудить на решетке.

Для приготовления глазури шоколад, молоко и масло растопить, перемешать и остудить.

Украсить остывшие куличи глазурью и шоколадными конфетами и шариками.

Еда,
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