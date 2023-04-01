Готовимся к Пасхе: рецепт шоколадного кулича

Через две недели мы будем отмечать светлый праздник Пасхи, для которого хозяйки готовят традиционную выпечку — кулич. Предлагаем вам рецепт для любителей шоколада — кулич с какао, покрытый шоколадной глазурью. Очень красиво!

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты:

Мука 370 г

Сахар 80 г

Соль 3 г

Какао 30 г

Дрожжи пресованные 15 г

Молоко 100 мл

Вода 100 мл

Яйцо 40 г

Масло сливочное 70 г

Цедра с одного большой апельсина

Шоколадные капли 70 г Для теста:

Темный шоколад 100 г

Молоко 30 мл

Сливочное масло 30 г Для глазури:

Процесс приготовления:

Муку просеять, добавить соль, сахар и какао, перемешать.

В теплом молоке и воде (37С) растворить дрожжи и влить к сухим ингредиентам.

Яйцо чуть перемешать и тоже добавить. Замесить тесто. Добавить масло кусочками. Продолжать месить еще 10 минут на средней скорости миксера. Накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. За это время тесто увеличиться почти втрое.

Выложить тесто на рабочую поверхность и делить на куски. Из этого количества можно приготовить один большой, 2 средних, или 3 маленьких кулича.

Раскатать каждый кусок теста, посыпать шоколадом (можно также цукаты и орехи) сложить края друг на друга и завернуть в рулет, подкатать и убрать в бумажные формы для кулича. Накрыть и оставить на час при комнатной температуре или убрать на ночь в холодильник.

После холодной расстойки оставить на час при комнатной температуре и печь в разогретой до 180С духовке 25-35 минут (время зависит от размера). Остудить на решетке.

Для приготовления глазури шоколад, молоко и масло растопить, перемешать и остудить.