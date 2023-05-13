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Самые необычные фрукты мира

С развитием торговли все больше и больше экзотических фруктов стали появляться на полках супермаркетов. И если некоторые из этих уникальных плодов еще как-то напоминают привычные нам, то вид, запах, и вкус множества других может действительно испугать непосвященного покупателя. Порой задумываешься, а действительно ли этот фрукт вырос на Земле, вдруг он на самом деле прибыл с другой планеты. Мы решили рассказать нашим читателям о самых необычных фруктовых плодах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни.

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