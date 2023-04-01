Врач предупредил об опасных последствиях употребления докторской колбасы

"Докторская колбаса – достаточно калорийный продукт. Человек может набирать килограммы за счет такого лакомства довольно быстро. Особенно если уже есть проблемы с весом. Тогда такая такая колбаса будет 100% давать прибавку", – подчеркнул эксперт.

Соль и красители содержат в себе большое количество натрия. В избытке он тоже может приводить к увеличению веса за счет лишней жидкости. Все это будет способствовать повышению уровня артериального давления.

Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья при чрезмерном потреблении бекона. Отмечается, что это жирный продукт, который дает на поджелудочную железу большую нагрузку. В результате у человека могут появиться проблемы с пищеварением. Кроме того, в беконе много калорий. Если не ограничивать себя в потреблении этого продукта, то можно набрать лишние килограммы.