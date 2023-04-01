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Врач предупредил об опасных последствиях употребления докторской колбасы

Чрезмерное употребление докторской колбасы может привести к набору веса и повышению артериального давления. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Врач предупредил об опасных последствиях употребления докторской колбасы
© Flickr

"Докторская колбаса – достаточно калорийный продукт. Человек может набирать килограммы за счет такого лакомства довольно быстро. Особенно если уже есть проблемы с весом. Тогда такая такая колбаса будет 100% давать прибавку", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, дешевая докторская колбаса может содержать избыточное количество красителей и соли.

Соль и красители содержат в себе большое количество натрия. В избытке он тоже может приводить к увеличению веса за счет лишней жидкости. Все это будет способствовать повышению уровня артериального давления.

Евгений Арзамасцев

врач-диетолог

Специалист категорически не рекомендует употреблять колбасу при проблемах с поджелудочной железой. Содержащиеся в ее составе жиры могут вызвать обострение заболевания.

Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья при чрезмерном потреблении бекона. Отмечается, что это жирный продукт, который дает на поджелудочную железу большую нагрузку. В результате у человека могут появиться проблемы с пищеварением. Кроме того, в беконе много калорий. Если не ограничивать себя в потреблении этого продукта, то можно набрать лишние килограммы.

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