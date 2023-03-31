6 самых смертельно опасных плодов мира

В этом списке и совершенно опасные экземпляры, и известные деликатесы, которые нужно правильно подготовить, прежде чем есть. Аппетитный вид и приятный аромат еще не гарантируют вам безопасности.

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Карамбола

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Этот фрукт со съедобной кожицей достаточно распространен в России и нередко встречается в супермаркетах. Сочный кисло-сладкий плод чем-то напоминает яблоко. Но если его нарезать, получаются эффектные звезды, за это его ценят и часто используют для украшения праздничного стола. Более того, карамбола слывет полезной: в ней мало калорий, много клетчатки и витамина С. Однако этот экзотический фрукт содержит большое число оксалатов, а потому опасен для людей с заболеваниями почек. Употребление большого количества карамболы может привести к повреждению почек, судорогам и даже смерти. Кроме того, не рекомендуется есть ее, если вы принимаете рецептурные лекарства.

Аки

Аки считается национальным фруктом Ямайки, где не понаслышке знают о его специфике. Незрелые плоды содержат токсин — гипоглицин, но даже по достижении спелости семена все еще ядовиты. Страшные последствия отравления фруктом называют «ямайской рвотой»: после опорожнения желудка может наступить гипогликемия, кома или смерть. Поэтому, если вам предложат когда-то попробовать аки, убедитесь, что фрукт разделан знающим человеком.

Манцинелла

Конкистадоры называли плоды этого токсичного дерева «маленькими яблоками смерти». Всего однин укус «яблочка» манцинеллы может вызвать рвоту, повреждение пищеварительного тракта и летальный исход. Токсин форбол содержат буквально все части дерева, так что к нему лучше не приближаться. Молочко, которое сочится из манцинеллы, оставляет на коже ожог вплоть до волдырей, а дым от нескольких горящих ветвей может привести к слепоте. Коварное растение могло бы собой гордиться: Книга рекордов Гиннесса объявила его самым опасным деревом на планете.

Пангиум

Это экзотическое для нас растение родом из Юго-Восточной Азии — на дереве пангиума образуются крупные коричневые плоды, которые местные жители прозвали футбольным фруктом из-за схожести с кожаным мячом. Пангиум — обязательный ингредиент многих блюд индонезийской кухни. И это определенно тот случай, когда хочется верить в осведомленность повара. Крупные семена, как и листья дерева, ядовиты: они содержат большое количество синильной кислоты. В зависимости от степени отравления вам грозит легкая сонливость, галлюцинации или смерть. Тем не менее пангиум пользуется популярностью, и ядовитым частям нашли применение: например, из семян производят крысиный яд, ими лечат фурункулы и с ними консервируют рыбу...

Ятрофа

Благодаря его неприхотливости этот древовидный кустарник можно встретить во всех уголках мира с тропическим или субтропическим климатом. Индийская разновидность растения оказалась особенно опасной: ежегодно медики регистрируют большое число отравлений среди детей, которых привлекают сладкие желтые плоды с ядовитыми черными семенами, содержащими опасный токсин — рицин. При попадании в организм семена ятрофы могут вызвать рвоту, диарею и повреждение почек. В народной медицине она считается средством от колик, спазмов и запоров.

Чилибуха