Что такое локаворская кухня и каковы ее правила

Food.ru сообщает, что термином «локаворство» обозначают подход, при котором человек ест только те продукты, которые производятся неподалёку от его места жительства.

Популяризировали тренд канадцы Маккинон и Смит, которые придумали локаворство как эксперимент. Они составили меню из продуктов, которые были добыты в радиусе 100 миль от места проживания.

Почти 200 лет назад такой подход предлагал русский агроном Андрей Болотов. Он утверждал, что для людей важно есть те продукты, которые производятся рядом с ним.

При этом каждый локавор устанавливает свои территориальные границы. Например, в Америке это может быть радиус в 500 километров, а в Европе – меньше, в России – больше.