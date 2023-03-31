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10 минут назад

Россиянам объяснили, что такое локаворская кухня и каковы ее правила

runews24.ru

Food.ru сообщает, что термином «локаворство» обозначают подход, при котором человек ест только те продукты, которые производятся неподалёку от его места жительства.

Что такое локаворская кухня и каковы ее правила
Фото: runews24.rurunews24.ru

Популяризировали тренд канадцы Маккинон и Смит, которые придумали локаворство как эксперимент. Они составили меню из продуктов, которые были добыты в радиусе 100 миль от места проживания.

Почти 200 лет назад такой подход предлагал русский агроном Андрей Болотов. Он утверждал, что для людей важно есть те продукты, которые производятся рядом с ним.

При этом каждый локавор устанавливает свои территориальные границы. Например, в Америке это может быть радиус в 500 километров, а в Европе – меньше, в России – больше.

Главные принципы локаворства – это локальность, сезонность, натуральность, экологичность, поддержка местного производителя.

Еда,Андрей Болотов,
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