5 привычек и продуктов, которые вызывают зависимость от еды

Безобидное пристрастие к еде может перерасти в пагубную привычку.

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Пищевую зависимость психологи классифицируют как подвид девиантного (отклоняющегося) поведения. В таких случаях желание утолить голод трансформируется в культ. В основе подобных перемен лежат психоэмоциональные факторы.

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Какие привычки заставляют нас больше есть?

Привычка заедать стресс

Пищевая зависимость обычно формируется у людей, страдающих излишней тревожностью. Они беспокоятся за всё и вся, а успокаивает их только любимый десерт или фастфуд.

Такая привычка закладывается ещё в раннем детстве, когда родители успокаивают плачущего ребёнка с помощью конфетки, не разобравшись в ситуации и не дав малышу прожить негативную эмоцию.

Во взрослом возрасте человек начинает вести себя точно так же, поэтому любой стресс у него провоцирует переедание.

Стремление поощрять себя едой

Эта привычка также формируется, как правило, в детстве. Если родители редко общались с ребёнком, между ними не была налажена близкая связь, поэтому они компенсировали отсутствие тепла с помощью «вкусняшек».

Возможна и другая ситуация, когда в семье было условие, что сладости ребёнок получает только в качестве похвалы. Например, за пятёрку или за то, что съел суп. Со временем человек сам начинает поощрять себя едой за успехи, поскольку не знает иного способа побаловать себя.

Страх сказать «нет»

Такое случается с теми, кто обладает низкой самооценкой и не может отстаивать личные границы. Даже если таким не хочется есть, но друзья на этом настаивают, они, как правило, трапезничают за компанию. Обычно такая привычка перерастает в расстройство пищевого поведения.

Постоянное сравнения себя с другими

Когда человек находится в дисбалансе со своим «Я», постоянно проводит параллели с другими, единственным его способом успокоиться нередко становится еда.

Пища заглушает беспокойный мозг и позволяет ненадолго расслабиться. Со временем еда трансформируется в зависимость, а человек набирает лишний вес.

Есть во время использования смартфона или просмотра телевизора

Одна из худших привычек, которая приводит ко множествам пищевых расстройств. Когда человек поглощает пищу под грохочущие звуки телевизора, попутно просматривая ленту соцсетей, он не замечает, сколько съедает.

Кроме того, формируется привычка всегда что-то жевать за просмотром любимых ТВ-программ. Постепенно порции увеличиваются, а вместе с тем и появляются лишние килограммы.

Какая еда вызывает привыкание?

Кроме триггерных привычек, также существуют продукты, которые вызывают зависимость. К ним относятся:

Каши быстрого приготовления. В их составе — сплошь продукты-наркотики, а именно: шоколад, сахар, усилители вкуса, другие консерванты. Все они провоцируют чувство голода.

Сыр. Благодаря яркому вкусу этот продукт провоцирует человека есть его снова и снова. А ещё при его употреблении организм выделяет казоморфины, которые по своему воздействию похожи на наркотики;

Фастфуд. Всё, что быстро — вредно, и фастфуд — прямое тому доказательство. В продуктах быстрого приготовления содержится огромное количество усилителей вкуса, консервантов, быстроусвояемых углеводов, ароматизаторов, которые стимулируют вкусовые рецепторы.

Кроме того, несмотря на большую калорийность, фастфуд является энергетической «пустышкой». Спустя час после такого обеда чувство голода возвращается вновь.

Газировка. В ней содержится ударная доза сахара, которая вызывает выработку гормона удовольствия. Со временем у организма формируется резистентность, и человек начинает употреблять напиток в больших количествах, буквально «подсаживаясь» на продукт.