Чем опасны дешевые продукты: мнение диетолога

Какие дешевые продукты могут стать бомбой замедленного действия, а также по какой причине могут выставлять на прилавки товары со скидкой, рассказала врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова, пишет Тульская служба новостей.
По словам эксперта, среди недорогих товаров особенно опасны соусы, молоко и молочные продукты, а также рыбные и мясные полуфабрикаты.
Бурякова пояснила:
- Снижение цены здесь часто достигается большим удельным весом в составе продукта не основной составляющей (мяса, молока), а усилителей вкуса, крахмала и пищевых добавок, являющихся метаболическим мусором для организма. Такой продукт сможет сильно навредить - замедлить скорость метаболизма и привести к ряду заболеваний. Когда мы что-то покупаем, первостепенным стоит сделать не цену, а состав - он должен быть с минимальным количеством компонентов.
Диетолог привела в пример пельмени. Она отметила, что в их составе помимо основных компонентов (вода, мука, мясо), из которых готовится тесто и начинка, должно быть минимум добавок. А в томатном соусе основные ингредиенты - томатный соус, соль и сахар. Однако в некоторой продукции перечислена почти вся таблица Менделеева. Это дешевит продукт и продлевает срок хранения, но для здоровья он очень вреден. А вот в составе фарша нужно избегать крахмала, усилителей вкуса и других вредных консервантов. Лучше брать натуральный монопродукт.
Врач посоветовала внимательно относиться к уцененным продуктам в супермаркете. Она рассказала:
- Нередко в товары со скидкой попадают те, у которых истекает срок годности. Также эти продукты могли подвергаться неправильному хранению, из-за чего они становятся испорченными. Что касается фруктов, то на них может быть гниль или плесень, которые заражают весь плод и пагубно воздействуют на организм. Нужно очень внимательно подходить к выбору таких уцененных продуктов. Не исключено, что в акционные продукты могут попасть очень хорошие товары с неплохим составом - нужно проверять.