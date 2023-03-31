Чем опасны дешевые продукты: мнение диетолога

- Нередко в товары со скидкой попадают те, у которых истекает срок годности. Также эти продукты могли подвергаться неправильному хранению, из-за чего они становятся испорченными. Что касается фруктов, то на них может быть гниль или плесень, которые заражают весь плод и пагубно воздействуют на организм. Нужно очень внимательно подходить к выбору таких уцененных продуктов. Не исключено, что в акционные продукты могут попасть очень хорошие товары с неплохим составом - нужно проверять.