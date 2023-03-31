Фермер подсказал способ выбрать качественный квас

«Если там указаны различные ароматизаторы, то это свидетельствует о наличии большого количества химии в напитке. Также обратите внимание на дно бутылки. Осадок говорит о нарушениях при изготовлении напитка», — объяснил фермер.

Выбирать, продолжил он, нужно напиток в темной бутылке либо алюминиевой таре, поскольку так он не подвергается воздействию солнечных лучей и не портится. «Меньше всего по времени хранится нефильтрованный неосветленный — не более двух дней, и в магазине он должен стоять в холодильнике. А дольше всего — фильтрованный», — сказал Слободянюк. Он добавил, что фильтрованный квас может лежать до двух месяцев на любой магазинной полке.