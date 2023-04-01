Стало известно о скрытом вреде бананов

Несмотря на множество полезных свойств, бананы следует потреблять с осторожностью.
Специалисты предупреждают: не следует злоупотреблять бананами. Как оказалось, у такой пищи есть и отрицательные свойства. Бананы содержат много углеводов и фруктозы, поэтому их употребление следует особенно тщательно контролировать людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением.
Кроме того, из-за способности бананов выводить жидкость из организма, они могут привести к повышению вязкости крови и увеличить риск образования тромбов, особенно у людей с сосудистыми заболеваниями.
Специалисты рекомендуют употреблять бананы, соблюдая меру – не больше трех в день. Это позволит получить максимальную пользу, не превышая допустимую суточную дозу углеводов и калорий. А людям, стремящимся похудеть, лучше сократить потребление бананов до минимума и съедать не более одного-двух в неделю.