Врач назвала две каши, от которых живот станет плоским

Чем ближе лето, тем больше люди, которые за зиму обросли жирком, стремятся к тому, чтобы от него избавиться.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Поэтому они готовы на многое, чтобы вернуть себе прежнюю форуму, в том числе изнуряют себя жёсткими диетами.

Между тем, как утверждает врач-диетолог Марина Сорокина, чтобы похудеть, вовсе необязательно отказываться от привычных любимых продуктов, а вот добавить парочку новых – точно стоит, передаёт издание «Кубанские новости».

Всем, кто хочет привести в порядок тело, она, в частности, советует начать плотно завтракать каждый день.

«Но это должны быть не бутерброды или выпечка, а каши, – подчеркнула специалист. – Например, варите каждое утро небольшую порцию гречневой или кукурузной каши. И обязательно, на воде».

По словам Сорокиной, если по такой схеме питаться два месяца, то в итоге живот станет плоским, а бёдра – круче и красивее.

Кроме того, как заявила диетолог, каши помогут пополнить запас витаминов и полезных веществ. Так, гречка – богатый источник полезного железа. Поэтому, как напомнила врач, её рекомендуют есть беременным женщинам и людям, у которых выявлена железодефицитная анемия.

«Также необходимо регулярно выполнять комплекс упражнений или завести новую привычку – каждый день ходить пешком не менее одного часа», – резюмировала Сорокина.