Творожная пасха: четыре рецепта к предстоящему празднику

Если вы не собираетесь печь куличи к Пасхе, обратите внимание на другое традиционное блюдо для праздника — творожную пасху. Предлагаем вам четыре рецепта, которые украсят любой стол.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Пасха «Рафаэлло»

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Ингредиенты:

Творог 9% — 150 г

Творожный сыр — 150 г

Белый шоколад — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Миндаль — 70 г

Кокосовая стружка — 50 г

Ванильная паста

Для начинки:

Пюре клубники — 100 г

Сахар — 40 г

Пектин — 2 г Для основы:

Процесс приготовления:

За час достать все продукты из холодильника.

Миндаль залить кипятком, оставить на некоторое время и очистить от кожуры.

Шоколад с маслом растопить и остудить.

Соединить творог с сыром и пробить блендером (можно по вкусу добавить еще сахарной пудры). Добавить масло с шоколадом, ванильную пасту и еще раз пробить до однородной массы. Добавить стружку и рубленный миндаль. Перемешать.

Для начинки клубнику с сахаром прогреть до растворения сахара. Добавить пектин с сахаром (1 чайную ложку из общей массы) подсыпать дождиком и быстро перемешать. Проварить одну минуту. Остудить, убрать в банку и в холодильник.

Форму (500 мл ) выложить кухонным полотенцем и наполовину наполнить творожной массой. Распределить лопаткой по стенкам формы. В серединку выложить начинку, и снова творожную массу. Разровнять, накрыть краями полотенца, установить на стакан таким образом, чтобы дно формы не касалась дна стакана и на ночь убрать в холодильник.

Достать, убрать форму и полотенце. Украсить и подавать.

Пасха с декором из белого шоколада

Ингредиенты:

500 г сухого творога (9%)⁣⁣

150 г микс изюма и вяленой клюквы (или цукатов) ⁣⁣

150 г сливочного масла комнатной температуры ⁣⁣

150 г сахара (лучше мелкого)⁣⁣

Цедра 1 лимона ⁣⁣

Ванильный экстракт/семена ванили /ванильный сахар ⁣⁣

150 г жирных сливок 33%⁣⁣

2 яичных желтка Для основы:

Растопленный белый шоколад/ягоды/шоколадные яйца Для декора:

Процесс приготовления:

Творог перетрите через сито дважды. Можно взбить блендером, но консистенция будет отличаться. Творог берите сухой. ⁣⁣

Изюм и клюкву замочите в горячей воде, спустя 20 минут слейте жидкость. Высушите. ⁣⁣

В чашу миксера сложите мягкое сливочное масло, сахар, добавьте желтки и взбейте до светлой пышной массы и растворения сахара. ⁣⁣Добавьте цедру и ванильный экстракт/семена ванили/ванильный сахар.⁣⁣ Добавьте протертый творог, изюм/клюкву. Перемешайте. ⁣⁣

Сливки взбейте до устойчивых пиков. Введите взбитые сливки в творожную массу.⁣⁣

Форму для пасхи замотайте пленкой. Выложите творожную массу. Аккуратно постучите, чтобы масса равномерно распределилась. Уберите в морозильник.⁣⁣

Когда масса заморозится, извлеките пасху из формы и отправьте в холодильник, чтобы она оттаяла. ⁣⁣

Быстрая заварная пасха с чаем матча

Ингредиенты: 900 г творога (любой жирности)

400 г сметаны 20-25%

150 г сливочного масла 82,5%

100 г сахара

6-7 г синей матчи

Процесс приготовления:

Сметану, сливочное масло комнатной температуры и сахар соедините с сотейнике, и подогревайте на среднем огне, помешивая, до растворения сахара и объединения смесей.

Творог измельчите погружным блендером. Смешайте с сметанно-масляной основой. Добавьте матчу, перемешайте.

Форму для пасхи (11х12 см) установите на решетку узкой частью вниз, выстелите форму марлей и выложите творожную смесь. Оставьте в холодильнике на ночь.

Утром переверните пасху на тарелку, выньте из формы и подавайте к столу!

Пасха «три шоколада»

Ингредиенты: Творог — 500 гр

Жирные (33%) сливки — 150 мл

Сахарная пудра — 80 г

Ванильный экстракт (паста) — 1 ч.л.

Сливочное масло — 105 г

Белый шоколад — 50 г

Молочный шоколад — 50 г

Темный шоколад — 50 г

Процесс приготовления:

Измельчить погружным блендером творог. Добавить сливки, сахарную пудру и ванильный экстракт (паста), проблендерить до однородной гладкой консистенции.

Растопить каждый вид шоколад с 35 граммами сливочного масла, можно в микроволновой печи короткими импульсами по 15 секунд.

Творожную массу поделить на 3 равные части и смешать каждую часть с шоколадом, должно получиться 3 творожно-шоколадные массы.

Подготовить пасочницу: собрать по инструкции, выложить ее в глубокую кастрюлю/миску вверх дном так, чтобы нижняя часть ее не соприкасалась с дном посуды. Марлю сложить в 2 слоя, смочить, отжать, стряхнуть и выстелить пасочницу так, чтобы края марли со всех сторон свисали из пасочницы.

Сначала выкладываем массу с белым шоколадом, далее с молочным и последний слой с темным шоколадом, каждый слой выравниваем, чтобы переходы получились аккуратные.

К центру свернуть края марли, сверху на пасху поставить тарелку (диаметр совпадает с пасочницей или чуть больше), на тарелку груз, убрать в холодильник минимум на 12 часов.