Творожная пасха: четыре рецепта к предстоящему празднику

Если вы не собираетесь печь куличи к Пасхе, обратите внимание на другое традиционное блюдо для праздника — творожную пасху. Предлагаем вам четыре рецепта, которые украсят любой стол.
За час достать все продукты из холодильника.
Миндаль залить кипятком, оставить на некоторое время и очистить от кожуры.
Шоколад с маслом растопить и остудить.
Соединить творог с сыром и пробить блендером (можно по вкусу добавить еще сахарной пудры). Добавить масло с шоколадом, ванильную пасту и еще раз пробить до однородной массы. Добавить стружку и рубленный миндаль. Перемешать.
Для начинки клубнику с сахаром прогреть до растворения сахара. Добавить пектин с сахаром (1 чайную ложку из общей массы) подсыпать дождиком и быстро перемешать. Проварить одну минуту. Остудить, убрать в банку и в холодильник.
Форму (500 мл ) выложить кухонным полотенцем и наполовину наполнить творожной массой. Распределить лопаткой по стенкам формы. В серединку выложить начинку, и снова творожную массу. Разровнять, накрыть краями полотенца, установить на стакан таким образом, чтобы дно формы не касалась дна стакана и на ночь убрать в холодильник.
Достать, убрать форму и полотенце. Украсить и подавать.
Творог перетрите через сито дважды. Можно взбить блендером, но консистенция будет отличаться. Творог берите сухой.
Изюм и клюкву замочите в горячей воде, спустя 20 минут слейте жидкость. Высушите.
В чашу миксера сложите мягкое сливочное масло, сахар, добавьте желтки и взбейте до светлой пышной массы и растворения сахара. Добавьте цедру и ванильный экстракт/семена ванили/ванильный сахар. Добавьте протертый творог, изюм/клюкву. Перемешайте.
Сливки взбейте до устойчивых пиков. Введите взбитые сливки в творожную массу.
Форму для пасхи замотайте пленкой. Выложите творожную массу. Аккуратно постучите, чтобы масса равномерно распределилась. Уберите в морозильник.
Когда масса заморозится, извлеките пасху из формы и отправьте в холодильник, чтобы она оттаяла.
Сметану, сливочное масло комнатной температуры и сахар соедините с сотейнике, и подогревайте на среднем огне, помешивая, до растворения сахара и объединения смесей.
Творог измельчите погружным блендером. Смешайте с сметанно-масляной основой. Добавьте матчу, перемешайте.
Форму для пасхи (11х12 см) установите на решетку узкой частью вниз, выстелите форму марлей и выложите творожную смесь. Оставьте в холодильнике на ночь.
Утром переверните пасху на тарелку, выньте из формы и подавайте к столу!
Измельчить погружным блендером творог. Добавить сливки, сахарную пудру и ванильный экстракт (паста), проблендерить до однородной гладкой консистенции.
Растопить каждый вид шоколад с 35 граммами сливочного масла, можно в микроволновой печи короткими импульсами по 15 секунд.
Творожную массу поделить на 3 равные части и смешать каждую часть с шоколадом, должно получиться 3 творожно-шоколадные массы.
Подготовить пасочницу: собрать по инструкции, выложить ее в глубокую кастрюлю/миску вверх дном так, чтобы нижняя часть ее не соприкасалась с дном посуды. Марлю сложить в 2 слоя, смочить, отжать, стряхнуть и выстелить пасочницу так, чтобы края марли со всех сторон свисали из пасочницы.
Сначала выкладываем массу с белым шоколадом, далее с молочным и последний слой с темным шоколадом, каждый слой выравниваем, чтобы переходы получились аккуратные.
К центру свернуть края марли, сверху на пасху поставить тарелку (диаметр совпадает с пасочницей или чуть больше), на тарелку груз, убрать в холодильник минимум на 12 часов.
Через 12 часов достать пасху, убрать тарелку с грузом, развернуть края марли, установить сверху сервировочное блюдо вверх дном, перевернуть, снять пасочницу и марлю, очень аккуратно. Украсить по своему желанию.