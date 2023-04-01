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1 час назад

Daily Express: Учёные выяснили, что арахисовое масло полезно для сосудов

FBM.ru

Эксперты из Барселонского университета провели эксперимент и выяснили, как арахис, а также арахисовое масло влияют на сосуды и работу сердца. Об этом пишет Daily Express.

Ученые выяснили, что арахисовое масло полезно для сосудов
Фото: FBM.ruFBM.ru

За основу исследователи взяли данные 63 человек в возрасте от 18 до 33 лет. В течение шести месяцев им добавляли в ежедневный рацион арахис или же приготовленные с ним продукты.

После чего авторы работы проверили, были ли какие-то перемены. Они выяснили, что у людей, которые ели арахис, в моче увеличилось число фенольных метаболитов. Ещё у них улучшились показатели веществ, которые являются маркерами здоровья сосудов.

Помимо того, эксперты подтвердили гипотезу, что полифенолы становятся сильной защитой от заболеваний сердца. При этом они выяснили, что употребление арахиса или арахисового масла уменьшает риск развития сахарного диабета.

Стоит отметить, что это материал новостного характера и перед принятием решения необходимо посоветоваться со специалистом.

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