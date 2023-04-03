Пять рецептов вкусного и полезного кофе

Сегодня речь пойдет о самом популярном напитке в мире – кофе. География его употребления очень обширна. Вы только представьте — ежедневно во всем мире выпивается около 2 миллиардов чашек кофе! И прежде, чем перейти к рецептам этого чудесного напитка, давайте разберемся, какие есть виды кофе и чем они отличаются. В этом нам помогла блогер Кристина Черкасова.
Существует 4 основных вида кофе:
Его родиной принято считать Эфиопию. Кофейные зерна состоят 1 – 1,5 % кофеина, 18% эфирных масел и 8% сахара. Арабика характеризуется сладковатым вкусом, оптимальной горькостью и характерной кислинкой.
В составе кофейного зерна 2-3% кофеина, 8% масел и 5 % сахара. На вкус этот вид выделяется терпкостью и горечью с минимальной кислинкой.
Произрастание этого вида берет свое начало в Центральной и Западной Африке. Данный сорт содержит мало кофеина по сравнению с Арабикой и Робустой, всего лишь 0,8 – 1,2 %.
Кофейные зерна имеют интенсивный аромат, который похож на запах свежих фруктов.
А теперь перейдем к интересным рецептам приготовления кофе в домашних условиях
Вам понадобится:
Способ приготовления:
1. Засыпьте молотый кофе в турку и залейте водой
2. Варите на огне до поднятия пены, но не дайте ему закипеть
3. Незадолго до поднятия пены добавьте по вкусу специи и продолжайте варить
4. После поднятия пены разлейте эспрессо по чашкам
Вам понадобится:
Способ приготовления:
1. Засыпьте молотый кофе в френч-пресс, залейте горячей водой и дайте настояться 5 минут.
2. Доведите молоко до кипения и добавьте шоколад. После того, как весь шоколад растает, взбейте до густой пены и снимите с огня.
3. Разлейте кофе по бокалам, влейте немного молока и добавьте саму пену
*с использованием кофеварки
Вам понадобится:
Способ приготовления:
Молоко в турке доведите до кипения.
Наполнить зернами кофе головку гейзерной кофеварки, используя темпер. Добавьте сверху ванильный сироп.
Влейте подогретое молоко до конца и вспеньте до образования пены.
Разлейте кофе и полейте карамельным сиропом
Вам понадобится:
Способ приготовления:
1. Нагрейте турку, всыпьте соль, сахар и кофе.
2. Влейте холодную воду.
3. Варите кофе на слабом огне до появления пенки и потом снимите с огня. Повторить то так еще 3 раза.
Вам понадобится:
Способ приготовления:
1. Добавьте все ингредиенты в турку
2. Варите на слабом огне до появления пены, снимите с огня. Повторить то же самое еще 3 раза
3. Выньте чеснок