Пять рецептов вкусного и полезного кофе

Сегодня речь пойдет о самом популярном напитке в мире – кофе. География его употребления очень обширна. Вы только представьте — ежедневно во всем мире выпивается около 2 миллиардов чашек кофе! И прежде, чем перейти к рецептам этого чудесного напитка, давайте разберемся, какие есть виды кофе и чем они отличаются. В этом нам помогла блогер Кристина Черкасова.

Существует 4 основных вида кофе:

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Арабика (cofféa arábica)

Его родиной принято считать Эфиопию. Кофейные зерна состоят 1 – 1,5 % кофеина, 18% эфирных масел и 8% сахара. Арабика характеризуется сладковатым вкусом, оптимальной горькостью и характерной кислинкой.

Робуста (coffea canephora)

В составе кофейного зерна 2-3% кофеина, 8% масел и 5 % сахара. На вкус этот вид выделяется терпкостью и горечью с минимальной кислинкой.

Либерика (coffea liberica)

Произрастание этого вида берет свое начало в Центральной и Западной Африке. Данный сорт содержит мало кофеина по сравнению с Арабикой и Робустой, всего лишь 0,8 – 1,2 %.

Эксцельза (excelsa)

Кофейные зерна имеют интенсивный аромат, который похож на запах свежих фруктов.

А теперь перейдем к интересным рецептам приготовления кофе в домашних условиях

1. Эспрессо со специями. Лучше всего использовать робусту.

Вам понадобится:

молотый кофе 7 гр

мускатный орех на кончике

молотый имбирь на кончике

молотый анис на кончике ножа

вода

Способ приготовления:

1. Засыпьте молотый кофе в турку и залейте водой

2. Варите на огне до поднятия пены, но не дайте ему закипеть

3. Незадолго до поднятия пены добавьте по вкусу специи и продолжайте варить

4. После поднятия пены разлейте эспрессо по чашкам

2. Латте с белым шоколадом. Подойдет арабика с небольшим количеством робусты.

Вам понадобится:

молотый кофе 2,5 ст.л

вода

молоко 700мл

белый шоколад 130 гр

Способ приготовления:

1. Засыпьте молотый кофе в френч-пресс, залейте горячей водой и дайте настояться 5 минут.

2. Доведите молоко до кипения и добавьте шоколад. После того, как весь шоколад растает, взбейте до густой пены и снимите с огня.

3. Разлейте кофе по бокалам, влейте немного молока и добавьте саму пену

3. Карамельный макиато. Подойдет арабика

*с использованием кофеварки

Вам понадобится:

молотый кофе 4 ст.л

вода

ванильный и карамельный сироп по вкусу

молоко ¾ стакана

Способ приготовления:

Молоко в турке доведите до кипения.

Наполнить зернами кофе головку гейзерной кофеварки, используя темпер. Добавьте сверху ванильный сироп.

Влейте подогретое молоко до конца и вспеньте до образования пены.

Разлейте кофе и полейте карамельным сиропом

4. Классический кофе с солью

Вам понадобится:

молотый кофе 3 ч. л.

вода

соль 1 щепотка

сахар 0.5 чн. л

Способ приготовления:

1. Нагрейте турку, всыпьте соль, сахар и кофе.

2. Влейте холодную воду.

3. Варите кофе на слабом огне до появления пенки и потом снимите с огня. Повторить то так еще 3 раза.

5. Кофе с чесноком

Вам понадобится:

молотый кофе 1,5 ч.л.

вода

чеснок 1 зубчик

сахар по вкусу

Способ приготовления:

1. Добавьте все ингредиенты в турку

2. Варите на слабом огне до появления пены, снимите с огня. Повторить то же самое еще 3 раза