Диетолог рассказала, кому нельзя есть авокадо

«Авокадо становится всё более популярным. Это фрукт, невзирая на то, что он не сладкий, но фрукт, обладающий очень интересными свойствами, поскольку содержит достаточно большое количество жиров. Из-за этого он является весьма калорийным — там где-то 160 ккал на 100 граммов. Они стоят по питательной ценности приблизительно как кокос. Увлекаться особо не нужно. Но съедать хотя бы одно авокадо в день очень полезно.