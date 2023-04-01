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1 час назад

Диетолог рассказала, кому нельзя есть авокадо

Говорит Москваиещё 1

Речь идёт о людях с лишним весом, заболеваниями ЖКТ, печени, поджелудочной железы. Вечнозелёное плодовое растение обладает высокой степенью калорийности.

Диетолог рассказала, кому нельзя есть авокадо
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Кроме того, оно жирное. Тем не менее, у авокадо много полезных свойств. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Елена Соломатина.

«Авокадо становится всё более популярным. Это фрукт, невзирая на то, что он не сладкий, но фрукт, обладающий очень интересными свойствами, поскольку содержит достаточно большое количество жиров. Из-за этого он является весьма калорийным — там где-то 160 ккал на 100 граммов. Они стоят по питательной ценности приблизительно как кокос. Увлекаться особо не нужно. Но съедать хотя бы одно авокадо в день очень полезно.

Единственное, конечно, относительное, противопоказание — для тех, кто имеет лишний вес, из-за калорийности. Но всё равно лучше добавлять авокадо и заменять другие жиры. В авокадо присутствуют жиры именно полезные. Поэтому для худеющих лучше заменять какие-то животные жиры именно авокадо. Есть ещё индивидуальная непереносимость — у кого аллергия на цитрусовые. Это бывает нечасто.

Всем остальным его есть можно, конечно, в умеренных количествах. Это жир. Поэтому, если есть какие-то заболевания ЖКТ, заболевания печени, поджелудочной железы, когда большое количество жира, пусть даже полезного, организм не может усвоить».

Соломатина отметила, что авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, понижают уровень холестерина и препятствуют развитию атеросклероза. В составе фрукта есть достаточно большое количество калия, который способствует понижению давления, выводит излишки жидкости из организма и укрепляет сердечную мышцу.

Еда,Елена Соломатина,
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