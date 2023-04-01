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Какие продукты употреблять, чтобы чувствовать себя счастливым?

Специалисты Роспотребнадзора перечислили продукты, которые снижают уровень стресса и поднимают настроение.

Какие продукты употреблять, чтобы чувствовать себя счастливым
© ProOren

Радость и счастье помогают нам испытывать такие гормоны, как серотонин и дофамин. Запустить их выработку организму непросто – для этого нужны специфические аминокислоты, витамины, углеводы и микроэлементы. Идеальный источник полезных веществ – овощи и фрукты.

Яркие овощи и фрукты. Такие плоды содержат в себе большое количество веществ, которые способствуют выработке серотонина. Особенно они богаты витаминами. Чтобы получать их, включайте в рацион свеклу, цитрусовые, тыкву, персики, абрикосы, перец и морковь.

Бананы. Это самые известные антидепрессанты, ведь они содержат харман – алкалоид, вызывающий эйфорию. Помимо этого, в бананах много витамина В6, без которого серотонин не будет синтезироваться.

Орехи. Этот продукт не столько помогает выработке гормона счастья, сколько снижает уровень стресса. Снять нервное напряжение орехи помогают благодаря содержащимся в них мононенасыщенным жирным кислотам и витамину Е. Именно они и оказывают успокаивающее воздействие на организм.

Рыба, и особенно жирная, - один из топовых продуктов, вырабатывающих серотонин. В рыбе содержится много витаминов D и В6, а также необходимые организму кислоты.

Сыр. Достаточно много витаминов и жирных кислот в хороших сырах. Также, в этом продукте хватает триптофана, который тоже снимает стресс и нервное напряжение. Сыр на ужин за несколько часов до сна улучшит сон, который сам по себе – уже залог здоровья и хорошего настроения.

Какао и шоколад. Продукты на основе какао-бобов известны как хорошие «улучшатели настроения». Бодрить организм они способны благодаря триптофану и кофеину. Первый элемент снимает стресс, а второй – придает энергию.

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