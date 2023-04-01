Вот так выдержка: какие продукты можно хранить десятилетиями

Крупные ретейлеры обратились в Минпромторг с просьбой увеличить срок годности продовольствия. «Вечерняя Москва» узнала, какие продукты не стоит спешить выбрасывать из холодильника и как правильно их хранить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам инженера по качеству одного из столичных предприятий по производству продуктов Светланы Губаревой, многие товары можно беречь на полках несколько лет или даже десятилетий.

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— В тройку «долгожителей» входят галеты (до двух лет), если хранить их в герметичной упаковке и в сухом месте подальше от солнечных лучей. Также в топ списка входит колотый горох, овсяные хлопья, сухая чечевица и рис, — рассказала Губарева.

Можно здорово сэкономить, если закупиться ими заранее по привлекательной цене и хранить в прохладном, скрытом от солнечных лучей месте в герметичной упаковке. Если пачка риса в среднем стоит 90 рублей за 500 граммов, можно смело закупаться большими коробками с 5–10 пачками. Тогда вам не придется думать о покупке риса несколько лет.

Еще один неплохой способ сэкономить — купить сухое молоко. Оно может храниться до пяти лет и помогает вычеркнуть из списка еженедельных трат покупку свежего продукта.

— Сухое молоко практически так же полезно для организма человека, как и обычное коровье. Более того, с ним можно сделать множество интересных кондитерских блюд — имбирное печенье или сладкую колбасу. Стоит сухое молоко на 3–5 процентов дешевле, чем обычное — пакет весом 300 граммов обойдется покупателю в среднем в 250 рублей, а хватит его надолго, — отметила Губарева.

Также в список долговечных продуктов вошли мед, соевый соус, горький шоколад. Они и через несколько лет не теряют свои полезные свойства. Поэтому выгодно брать такие продукты большими партиями, особенно если на них есть скидка.

— Еще долго хранятся сушеные грибы, если убрать их в герметичную банку и подальше от солнца. Это отличный ингредиент, который можно добавлять в самые разные блюда, — отмечае

Виктория Безнебеева, врач-диетолог: