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37 минут назад

Эксперты заявили, что яйца благотворно влияют на здоровье печени

Волгоградская правда

Этот продукт имеет целый ряд полезных свойств.

Эксперты заявили, что яйца благотворно влияют на здоровье печени
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщкет издание ETNT, холин, содержащийся в яйцах, поддерживает здоровье печени. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале по питанию, потребление диетического холина было связано с более низким риском неалкогольной жировой болезни печени.

А в недавнем исследовании 2022 года исследователи обнаружили, что комбинация холина и бетаина (которые содержатся в таких продуктах, как цельные зерна, свекла и мука общего назначения) помогла снизить риск стеатоза печени.

Кроме того, яйца – один из главных источников фосфолипидов: структурных соединений жирных кислот, которые являются ключевым компонентом биологических мембран. Согласно отчету, опубликованному в Nutrients, фосфолипиды яиц, как было показано, препятствуют всасыванию холестерина, повышают уровень «хорошего» холестерина ЛПВП и помогают снизить некоторые воспалительные биомаркеры.

Яйца также – источник селена. Это минерал, который необходим организму, так как он может помочь защитить от рака, заболеваний щитовидной железы и сердечно-сосудистых болезней, а дефицит этого минерала связан с остеоартритом и болезнью Кешана (разновидность заболевания сердечной мышцы).

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