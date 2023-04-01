Эксперты заявили, что яйца благотворно влияют на здоровье печени

Этот продукт имеет целый ряд полезных свойств.

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Как сообщкет издание ETNT, холин, содержащийся в яйцах, поддерживает здоровье печени. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале по питанию, потребление диетического холина было связано с более низким риском неалкогольной жировой болезни печени.

А в недавнем исследовании 2022 года исследователи обнаружили, что комбинация холина и бетаина (которые содержатся в таких продуктах, как цельные зерна, свекла и мука общего назначения) помогла снизить риск стеатоза печени.

Кроме того, яйца – один из главных источников фосфолипидов: структурных соединений жирных кислот, которые являются ключевым компонентом биологических мембран. Согласно отчету, опубликованному в Nutrients, фосфолипиды яиц, как было показано, препятствуют всасыванию холестерина, повышают уровень «хорошего» холестерина ЛПВП и помогают снизить некоторые воспалительные биомаркеры.