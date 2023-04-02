Какие смузи не приносят пользу для здоровья

Эти фруктовые напитки часто продаются в качестве усилителей питания, полезных заменителей пищи, основных продуктов для диеты и детоксикации, а также для восстановления мышц. Однако не все смузи одинаково полезны.

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Как сообщает издание ETNT, смузи могут быть одним из самых простых способов включить в свой рацион больше овощей и фруктов. Самые полезные смузи богаты овощами и другими биологически активными соединениями на растительной основе, такими как фитонутриенты и антиоксиданты. Лучшее, что можно сделать для повышения пользы смузи, – это добавить в него больше овощей.

Многие люди, заботящиеся о своем здоровье, обращаются к смузи, полезной и легкой еде, которой можно наслаждаться во время поездки на работу или обеденного перерыва. Смузи как замена полноценного приема пищи должен обеспечивать набор питательных веществ.

Так, для получения полезных углеводов можно добавить в смузи сладкий картофель, банан, яблоко, тыквенные семечки, финики, ягоды, цитрусовые. Постный белок можно получить из обезжиренного греческого йогурта и молока, нежирного творога, тофу, белой фасоли, а полезные ненасыщенные жиры – из орехов и орехового масла, семечек, авокадо.

Однако многие виды смузи могут содержать избыточное количество калорий и сахара. Такие ингредиенты, как ароматизированный йогурт, мед, фруктовый сок, концентрат фруктового сока и подслащенные замороженные фрукты, могут сделать смузи более сладким, чем банка газировки.