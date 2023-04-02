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Гастроэнтеролог раскрыла пользу ферментированных продуктов

Врач-гастроэнтеролог клиник «Атлас» Анна Каршиева порекомендовала регулярно употреблять ферментированные продукты и большое количество клетчатки.

Врач раскрыла пользу ферментированных продуктов
© Ferra.ru

Польза от включения такой еды в рацион заключается в улучшении качества и разнообразия микробиоты — кишечных бактерий. Разнообразие и активность полезных бактерий влияют на качество жизнедеятельности организма, его сопротивляемости болезням, борьбе с воспалительными процессами и в целом на укрепление иммунитета.

Но не менее важная причина регулярного употребления клетчатки и ферментированных продуктов — замедление процессов старения.

По словам врача, к продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся семена, орехи, фрукты и овощи, коричневый рис, цельный овёс, булгур. К ферментированным — квашеная капуста, солёные огурцы, кимчи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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