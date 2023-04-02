Кому противопоказаны куриные яйца

Куриные яйца обладают богатым питательным составом. Однако некоторым категориям людей не стоит их употреблять, пишет Interia.

Полезные свойства этого продукта могут нанести серьезный вред людям, страдающим от аллергии и непереносимости белка. Кроме того, воздержаться от употребления куриных яиц следует пациентам с аутоиммунными заболеваниями и диабетикам.

В яйце содержится естественный белок, который лучше всего усваивается в организме. Вместе с тем продукт является некалорийным и содержит в себе витамин B12, кальций, магний и множество других полезных элементов.