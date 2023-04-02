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59 минут назад

Кому противопоказаны куриные яйца

Слово и Дело

Куриные яйца обладают богатым питательным составом. Однако некоторым категориям людей не стоит их употреблять, пишет Interia.

Полезные свойства этого продукта могут нанести серьезный вред людям, страдающим от аллергии и непереносимости белка. Кроме того, воздержаться от употребления куриных яиц следует пациентам с аутоиммунными заболеваниями и диабетикам.

В яйце содержится естественный белок, который лучше всего усваивается в организме. Вместе с тем продукт является некалорийным и содержит в себе витамин B12, кальций, магний и множество других полезных элементов.

Вопреки распространенному мнению, есть желток тоже очень полезно. В нем содержиться наибольшее количество белка и масса витаминов. По словам врачей, наилучшим способом приготовления куриных яиц является варка.

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