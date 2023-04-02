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2 часа назад

Врач-гастроэнтеролог рассказала о самых полезных видах зелени

Свободная пресса

В зелени содержится огромное количество витаминов, но есть особая категория, которую обязательно нужно употреблять в пищу.

Гастроэнтеролог рассказала о самых полезных видах зелени
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Как рассказала «Кубанским новостям» врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимченко, из нескольких видов листовой зелени, самый насыщенный витаминами А, К, С и В9, а также железом и клетчаткой – это шпинат.

«Если вам не нравится вкус этой зелени, можете заменить его на мангольд, которым по своему составу не уступает шпинату», – отметила специалист.

В то же время, как пояснила Тимченко, мангольд отлично сочетается с другими видами листовой зелени и добавит любому салату полезные свойства и вкусовое разнообразие.

Наиболее оптимальной основой для салата будет кресс-салат, он прекрасно сочетается с мясом и морепродуктами, говорит врач. В свою очередь рукола сочетается с творожным сыром и морепродуктами.

«Эта зелень немного уступает некоторым видам листовой зелени по содержанию полезных веществ, но всё равно должна быть на нашем столе. Особенно, это касается тех, кто считает калории в своем меню – рукола имеет практически нулевую калорийность. Кроме того, она благотворно влияет на работу ЖКТ, снижает плохой холестерин, а также повышает сопротивляемость иммунитета», – резюмировала Тимченко.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что врач-диетолог Марина Сорокина назвала две каши, от которых живот станет плоским всего за два месяца.

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