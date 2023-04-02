Назван помогающий быстрее уснуть фрукт

Киви, благодаря своему богатому на микроэлементы составу, может улучшить качество сна уже через месяц после регулярного употребления. Фрукт, помогающий быстрее уснуть, назвало издание Mirror со ссылкой на специалистов по сну компании BedKingdom.co.uk.

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Специалисты объяснили, что недостаточный или некачественный сон ночью может привести ко множеству проблем со здоровьем, а также снизить физическую и умственную работоспособность в течение дня. Однако употребление киви — отличный способ улучшить сон.

По их словам, киви всего за месяц регулярного употребления вечером может помочь быстрее засыпать, спать дольше и лучше отдыхать.

Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также фолиевую кислоту и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна

Кроме того, специалисты рекомендовали не пить кофе и другие содержащие кофеин напитки вечером, так как они мешают нормальному сну.