11 лучших фруктов для похудения

В фруктах содержится много питательных веществ. Кроме того, по словам Центров по контролю и профилактике заболеваний, диета, в которую входит большое количество овощей и фруктов, снижает риск многих серьёзных заболеваний. В том числе ожирения, диабета 2 типа, некоторых видов рака, болезней сердца.

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Когда дело доходит до снижения веса, то очень важно получать достаточно клетчатки. Она содержится в некоторых фруктах.

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Вот какие фрукты вам лучше всего употреблять, если вы хотите похудеть.

Банан. В одной порции этого фрукта содержится примерно 3 г клетчатки. В результате бананы помогают насытиться и содержат довольно мало калорий. Исследования показывают, что в незрелых зелёных бананах больше резистентного крахмала, чем в жёлтых спелых. Это значит, что они лучше помогают похудеть. Грейпфрут. Согласно результатам научных исследований, он помогает снизить вес, если употреблять его перед приёмом пищи. Ананас. В нём содержатся ферменты, помогающие пищеварению. Благодаря этому можно регулировать аппетит, а это будет способствовать снижению веса. Кроме того, ананас - это источник клетчатки. Как показало одно научное исследование, увеличение потребления клетчатки - важный шаг в борьбе с ожирением. Авокадо. Хотя в нём больше жира, чем в других фруктах, он всё равно может помочь похудеть. Согласно результатам одного исследования, при включении половины авокадо в свой обед люди чувствовали себя более сытыми и меньше хотели есть. Ягоды. В них много антиоксидантов и клетчатки. В одном исследовании говорится, что те, кто съедал небольшую закуску из ягод во второй половине дня, потребляли меньше калорий за ужином. Также учёные зафиксировали, что участникам в целом нужно было больше времени, чтобы съесть ягодную закуску, чем конфету. Оба этих пункта помогут похудеть. Вишня. Известно, что она помогает похудеть и улучшает сон. Преимущества этого продукта в плане похудения доказывает одно исследование, проведённое на крысах. Груша. В одной порции груши - 6 г клетчатки. Как показало одно исследование, яблоки и груши связаны с более сильным снижением веса по сравнению с овсом. Лимон. Добавление его в воду может способствовать тому, что пить в течение дня вы будете больше. А учёные отмечают, что при увеличении потребления воды более чем на 1 л в день вес дополнительно снижается на 2 кг за год. А ещё вы получите дополнительные питательные вещества вроде витамина С. Дыня. За счёт высокого содержания воды она считается низкокалорийным продуктом. В ходе одного исследования на мышах выяснилось, что у тех, кто получал экстракт арбуза, были более низкий вес и жировая масса, а также улучшился уровень холестерина в крови. Киви. В этих фруктах много клетчатки и витамина С. Исследования при этом показывают, что благодаря диете с высоким содержанием клетчатки можно снизить вес и увеличить чувство сытости. Папайя. В состав этого фрукта входят ферменты, которые помогают пищеварению. Помимо этого, в папайе есть клетчатка, которая уменьшает вероятность переедания и помогает в снижении веса.