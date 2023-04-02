11 лучших фруктов для похудения

В фруктах содержится много питательных веществ. Кроме того, по словам Центров по контролю и профилактике заболеваний, диета, в которую входит большое количество овощей и фруктов, снижает риск многих серьёзных заболеваний. В том числе ожирения, диабета 2 типа, некоторых видов рака, болезней сердца.
Когда дело доходит до снижения веса, то очень важно получать достаточно клетчатки. Она содержится в некоторых фруктах.
Вот какие фрукты вам лучше всего употреблять, если вы хотите похудеть.
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