Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Многие сейчас закупаются в магазинах с запасом и хранят еду в холодильнике даже после истечения срока годности. Однако есть четыре продукта, которые непригодны для такого способа хранения и могут навредить здоровью.

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Хлеб

Когда у хлеба заканчивается срок годности, многие кладут его в холодильник в надежде продлить «жизнь» продукту. Однако делать так нельзя, ведь срок годности не продлевается даже в холоде. Достаточно просто завернуть хлеб в пакет и положить в темное прохладное место после покупки.

Мед

Мед не стоит хранить в холодильнике, так как это ухушдает его вкус и способствует выделению вредных веществ. Этот продукт можно хранить, как и хлеб, в темном прохладном месте.

Бананы

Бананы от хранения в холодильнике только быстрее испортятся. Лучше положить этот продукт ко всем остальным фруктам.

Помидоры