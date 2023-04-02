Действительно ли овощной сок полезен для здоровья

Овощной сок нам кажется полезным. И это правильно: данный напиток очень эффективен с точки зрения восполнения уровня питательных веществ в организме. И эксперт по питанию назвал плюсы такого сока.

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В каком-то смысле сырые овощи полезнее, чем сок из них. К примеру, витамина С или пищевых волокон в овощах больше. Но овощные соки помогают некоторым веществам усваиваться быстрее: ликопину (в 3,8 раза лучше усваивается), бета-каротину (в 1,5 раза лучше усваивается).

Но почему сок вообще улучшает усвоение полезных веществ? Во многом это объясняется клеточной стенкой, покрывающей овощи. Внутри этой клеточной стенки находятся питательные вещества, и её необходимо разрушить, чтобы эти вещества усвоились. Но вот в отличие от рыбы и мяса и овощей - стенка очень прочная.

Есть два способа разрушить овощную клеточную стенку. Это измельчение (при помощи соковыжималки или подобного устройства) и тепловая обработка (при приготовлении пищи). При этом благодаря овощным соком питательные элементы усваиваются быстро, так как в процессе переработки выполняются оба названных выше пункта. Еду рекомендуется тщательно пережёвывать, и тоже потому, что это способствует разрушению стенки.

А ещё за счёт более быстрого усвоения бета-каротина при употреблении в виде сока овощей у вас улучшится состояние кожи, укрепятся слизистые оболочки.