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Кому опасно пить апельсиновый сок? Отвечает Роспотребнадзор

Свежевыжатый апельсиновый сок богат различными веществами, необходимыми организму для полноценного функционирования. В одном стакане содержится суточная норма витамина С, а также витамины А, Е, К — поддерживающих остроту зрения, состояние ногтей, кожи и волос. Кроме того, в апельсиновом соке есть калий, магний, железо, фосфор, кальций, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу, пишет издание «Невские новости».

Кому опасно пить апельсиновый сок? Отвечает Роспотребнадзор
© Deita.ru

«Сейчас вы будете очень удивлены, но в свежевыжатом соке есть не только углеводы, но еще и белки с жирами», — рассказали специалисты.

Еще одна важная особенность свежевыжатого апельсинового сока — наличие в его составе природного адсорбента. Однако для некоторых категорий людей употребление этого напитка опасно. Например, с осторожностью пить апельсиновый сок необходимо людям с проблемами ЖКТ.

«Еще один минус: апельсин — это сильный аллерген. Поэтому включать его в рацион детям, аллергикам, беременным и кормящим мамам стоит постепенно и в малых количествах», — добавили в Роспотребнадзоре.

Апельсиновый сок также вреден для зубной эмали, сообщают стоматологи. Тем, кто не готов исключать напиток из своего рациона, рекомендуют употреблять его хотя бы через трубочку.

При этом россияне стали в два раза чаще покупать цитрусовые, особенной популярностью в 2022 году пользовались мандарины, лимоны и апельсины. Как пишет «ФедералПресс», спрос на них связан с высоким содержанием в них витаминов и микроэлементов, например витамина С и калия. Однако больше всего природного витамина С содержится в шиповнике и красном болгарском перце, черной смородине и почти всех видах капусты, сообщали НЕВСКИЕ НОВОСТИ. В цитрусах его довольно мало, рассказывал врач-терапевт высшей категории

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