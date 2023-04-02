Доступные продукты, которые помогают похудеть после 40 лет

Специалисты составили список самых обычных продуктов, способных предотвратить набор лишнего веса в зрелом возрасте.

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После 40 лет организм человека начинает не так эффективно расходовать энергию. Скорость обмена веществ замедляется, мышечная масса теряется, а ее место часто занимает жировая ткань. Чтобы справиться с такой проблемой, нужно изменить ежедневный рацион. Особенно важно добавить в него достаточно белка, сообщает портал Eat This, Not That.

Очень много полезного белка и жиров есть в самых обычных яйцах. Исследования показали, что при регулярном употреблении продукта человек чувствует сытость на протяжении долгого времени.

Отличный источник белка и полезных углеводов – все виды бобовых. В них очень много клетчатки, необходимой для нормальной работы ЖКТ.

Морепродукты содержат много полезного белка для набора мышечной массы. Специалисты советуют регулярно есть жирные виды морской рыбы и моллюски.

Очень важные продукты для потребления после 40 лет – семена и орехи, источник минералов, жиров и клетчатки. Это отличный вариант для перекуса – небольшое количество орехов позволяет надолго избавиться от чувства голода.