Доступные продукты, которые помогают похудеть после 40 лет

После 40 лет организм человека начинает не так эффективно расходовать энергию. Скорость обмена веществ замедляется, мышечная масса теряется, а ее место часто занимает жировая ткань. Чтобы справиться с такой проблемой, нужно изменить ежедневный рацион. Особенно важно добавить в него достаточно белка, сообщает портал Eat This, Not That.