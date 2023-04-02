Сушеная гвоздика: как употреблять и зачем

Полезные свойства гвоздики известны еще cо времен китайской династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э. — Прим. ред.), когда придворные были обязаны разжевать бутон этой пряности, прежде чем приблизиться к императору. В наши дни жевание сушеной гвоздики вдруг тоже стало частью гигиены среди особо продвинутых граждан. По словам Дарьи Д., юриста одной нефтегазовой компании, про гвоздику она узнала месяца 2 назад от своих коллег: «С тех пор таблетница с заветными шляпками — непременная составляющая моей сумочки». Редакция WomanHit.ru, в свою очередь, «прошерстила» интернет и готова поделиться интересными фактами об этом полезном растении.

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БМЭ

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Согласно Большой медицинской энциклопедии, гвоздика содержит большое количество эйгенола (90—92%) — душистого вещества, входящего в состав антисептиков и обезболивающих, а также терпена кариофиллена — органического вещества противовоспалительного свойства. Гвоздичные эфирные масла, присутствующие в пряности, улучшают пищеварение и убирают неприятное амбре.

Офисные служащие разжевывают 1—2 бутона гвоздики после принятия пищи или перед совещаниями. «Первое время было трудно принять терпко-горький привкус, так и хотелось выплюнуть, не разжевывая. Но дня через три привыкаешь», — делится впечатлениями Дарья.

Качество

Специалисты рекомендуют два способа проверки качества: если бросить бутон в воду и он ляжет горизонтально — эфирных масел в нем нет, соответственно целебных свойств ноль. Также можно раздавить почку. Если при этом бутон слегка треснет, то гвоздика высушена правильно и шанс на сохранение эфирных масел есть.

Автор купила сушеную гвоздику в ближайшем супермаркете. К сожалению, она поплыла горизонтально, а не вертикально ножкой вниз; при попытке раздавить бутон, он все-таки треснул, и это обнадежило.

Хранение

Продукт необходимо хранить в герметичной таре. В царствование английской Елизаветы I ее придворные носили пряность в золоченых коробочках.

Гвоздики ручной ковки

Гвоздику собирают в виде нераскрывшихся цветочных почек (бутонов) гвоздичного дерева из семейства миртовых. Название «гвоздик» произошло от бутонов, по своей форме напоминающих гвозди старинной ручной ковки.

Классический рецепт чая с гвоздикой

Прогреть емкость горячей водой, бросить 1—2 шляпки Залить черным чаем, приготовленным заранее Настоять минут 5 Насладиться ароматом, ощутить прилив сил, пообщаться с коллегами, сгенерировать идеи.

Официально

Согласно «Перечню важнейших дикорастущих и культивируемых лекарственных растений», гвоздика «разрешена для применения в медицинской практике и к промышленному производству». (По состоянию на 01.01.1977 г. — Большая медицинская энциклопедия. — Прим.ред.).