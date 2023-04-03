В Роспотребнадзоре объяснили важность употребления шампиньонов

Важность употребления шампиньонов россиянам объяснили специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили о пользе популярных грибов для профилактики диабета.

Фото: Мослента Мослента

В 100 граммах шампиньонов содержится всего 4,3 грамма белка, один грамм жира и 0,1 грамма углеводов, пищевая ценность такой порции — 27 килокалорий. Благодаря низкой калорийности эти грибы нередко можно увидеть в рецептах диетических блюд. Белок быстро усваивается, а чувство сытости сохраняется надолго.

Шампиньоны — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, отметили эксперты. В них содержатся: никотиновая кислота (PP), ретинол (A), рибофлавин (B2), холин (B4), фолиевая кислота (B9), пантотеновая кислота (B5), аскорбиновая кислота (C), тиамин (B1), цианокобаламин (B12), витамин D и E, а также калий, магний, фосфор, кальций, натрий, кремний, сера, йод, железо, селен и цинк.

«Как и любые грибы, шампиньоны достаточно трудно перевариваются из-за содержащегося в клеточных стенках и обеспечивающего их жесткость хитина», — уточнили эксперты. Хитин снижает всасывание жиров, уменьшая тем самым риск развития атеросклероза и всех его неблагоприятных последствий, но все же перебарщивать с ним не стоит: употреблять шампиньоны ежедневно в больших количествах опасно.

Исключить эти грибы из рациона специалисты рекомендуют людям, страдающим панкреатитом, гастритом, заболеваниями печени, аллергией на растительный белок и индивидуальной непереносимостью продукта.

«Не стоит давать шампиньоны детям до пяти лет! Их пищеварительная система еще не до конца сформирована, поэтому в организме недостаточно ферментов для переваривания этих сложных грибов», — подчеркнули в ведомстве.