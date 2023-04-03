Нутрициолог назвала опасную для здоровья рыбу

Нутрициолог Александра Новикова в беседе с агентством "Прайм" рассказала о том, какая рыба может быть опасной для здоровья человека.

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Несмотря на то, что рыба – это в первую очередь отличный источник белка и важнейших микроэлементов, не любой ее вид будет полезен для организма. Новикова отметила, что крупные виды зачастую накапливают в себе большое количество металлов (ртуть, кадмий, свинец, мышьяк). В пример она привела большеглазого тунца, акулу, королевскую скумбрию, марлин и рыбу-меч.

Особенно специалист не советовала употреблять в пищу тилапию и пангасиус – эта рыба водится в грязных водах, потму очень велика вероятность, что в ней будет обнаружено большое количество мусорных токсинов помимо тяжелых металлов, о которых говорилось ранее.

Нутрициолог рекомендовала покупать морскую или речную рыбу мелкого или среднего размеров – весом до трех кг.