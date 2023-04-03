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1 час назад

Нутрициолог Новикова назвала опасную для здоровья рыбу

Мира Маркина

Нутрициолог Александра Новикова в беседе с агентством "Прайм" рассказала о том, какая рыба может быть опасной для здоровья человека.

Нутрициолог назвала опасную для здоровья рыбу
Фото: UnsplashUnsplash

Несмотря на то, что рыба – это в первую очередь отличный источник белка и важнейших микроэлементов, не любой ее вид будет полезен для организма. Новикова отметила, что крупные виды зачастую накапливают в себе большое количество металлов (ртуть, кадмий, свинец, мышьяк). В пример она привела большеглазого тунца, акулу, королевскую скумбрию, марлин и рыбу-меч.

Особенно специалист не советовала употреблять в пищу тилапию и пангасиус – эта рыба водится в грязных водах, потму очень велика вероятность, что в ней будет обнаружено большое количество мусорных токсинов помимо тяжелых металлов, о которых говорилось ранее.

Нутрициолог поделилась рецептами полезных блюд из рыбы: видео

Нутрициолог рекомендовала покупать морскую или речную рыбу мелкого или среднего размеров – весом до трех кг.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты наиболее полезны для ЖКТ.

Еда,Александр Новиков,
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