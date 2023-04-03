$76.45+0.1482.39-0.75
53 минуты назад

Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе, чтобы у него не пропал аромат

runews24.ruиещё 1

Food.ru пишет, что для кофе лучше всего выделить отдельное место в кухонном шкафу. Рядом с напитком не должно быть никаких других ярко пахнущих продуктов, которые могли бы забрать кофейный запах.

Как правильно хранить кофе, чтобы у него не пропал аромат
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Кофе нужно хранить вдали от тепла и света, а также в сухом месте.

Если пакет с кофе вы раскрыли, то его лучше пересыпать из пакета в герметичную ёмкость.

Лучше всего кофе хранить в стекле или металле. Для этого также подойдёт керамика.

Однако стоит избегать пластиковых упаковок и деревянных. В таких ёмкостях кофе теряет свои свойства и запах.

Молотый продукт без фабричной упаковки можно хранить до 14 дней, а в закрытом герметичном пакете — до 12 месяцев.

Ещё дольше, 12-18 месяцев хранить кофе можно в вакуумном пакете.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий