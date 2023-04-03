Как правильно хранить кофе, чтобы у него не пропал аромат

Food.ru пишет, что для кофе лучше всего выделить отдельное место в кухонном шкафу. Рядом с напитком не должно быть никаких других ярко пахнущих продуктов, которые могли бы забрать кофейный запах.

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Кофе нужно хранить вдали от тепла и света, а также в сухом месте.

Если пакет с кофе вы раскрыли, то его лучше пересыпать из пакета в герметичную ёмкость.

Лучше всего кофе хранить в стекле или металле. Для этого также подойдёт керамика.

Однако стоит избегать пластиковых упаковок и деревянных. В таких ёмкостях кофе теряет свои свойства и запах.

Молотый продукт без фабричной упаковки можно хранить до 14 дней, а в закрытом герметичном пакете — до 12 месяцев.