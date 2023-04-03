7 привычных продуктов, которые невероятно полезны

Вы напрасно их не включаете в свой рацион.

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Кокосовое масло

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Кокосовое масло получают из мякоти кокоса, оно содержит большое количество мононенасыщенных жиров, которые могут быть полезны для здоровья. В частности, продукт улучшает пищеварение и повышает уровень хорошего холестерина, поддерживая здоровье сердца.

Из кокоса также получают кокосовое молоко, которое является заменой обычному кисломолочному продукту и может быть полезным для людей, страдающих непереносимостью лактозы.

Киноа

Киноа — это зерновое культурное растение, которое содержит белки, витамины, минералы и антиоксиданты. Оно также не содержит глютена, что делает его хорошим выбором для людей, страдающих целиакией (непереносимость белка злаков) или чувствительностью к глютену.

Кефир

Это ферментированный молочный продукт, который содержит полезные бактерии, улучшающие пищеварение и поддерживающие здоровье кишечника. Кефир также богат кальцием и содержит небольшое количество витамина D, что делает его полезным для здоровья костей.

Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат многочисленные полезные вещества, включая белки, волокна, витамины и минералы. Они также богаты антиоксидантами, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и снизить риск развития хронических заболеваний.

Употребление продукта в умеренных количествах может быть полезно для здоровья, так как они богаты мононенасыщенными жирными кислотами, белками, витаминами, минералами и антиоксидантами.

Количество грецких орехов, которое можно безопасно съесть в день, зависит от многих факторов, таких как возраст, пол, физическая активность и другие.

Рекомендуется употреблять не более 30 г (около семи-восьми орехов) в день, что эквивалентно одной порции. Большее количество орехов может привести к потреблению излишних калорий и жиров, что может негативно сказаться на здоровье.

Хумус

Хумус – это пюре из нута, кунжута, чеснока и других ингредиентов. Он содержит белки, волокна, железо и магний, что делает его полезным источником микро- и макронутриентов для организма человека.

Также в составе продукта есть кальций, который необходим для здоровья костей и мышц, и линолевая кислота, незаменимый источник омега-6-полиненасыщенных жирных кислот (данное вещество самостоятельно не синтезируется организмом человека).

Шпинат

Шпинат богат питательными веществами, включая витамины, минералы, антиоксиданты и фитонутриенты. Он также содержит небольшое количество нитратов, которые улучшают кровообращение и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также данный продукт содержит высокое количество железа, которое необходимо для образования гемоглобина и транспортировки кислорода по организму.

Квашеная капуста

Квашеная капуста содержит полезные бактерии, которые укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение. В продукте также есть витамин К, необходимый для здоровья костей и свёртываемости крови.