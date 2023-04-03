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1 час назад

Диетологи назвали простые методы, как начать есть меньше соли

Волгоградская правда

Несложные действия помогут защитить сердце от лишней нагрузки. Следовать рекомендациям специалистов довольно легко.

Диетологи назвали простые методы, как начать есть меньше соли
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В современном обществе сложно избегать продуктов с большим количеством натрия, так как соль и сахар применяют почти везде. Поэтому диетологи советуют следовать особому плану питания и придерживаться нескольких важных полезных привычек, сообщает портал Medical Xpress.

Прежде всего, нужно отдавать предпочтение свежим продуктам. В рационе должно быть больше овощей и фруктов и как можно меньше полуфабрикатов и фастфуда. Нужно отказаться от подготовленного мяса в виде копченого бекона или ветчины. Желательно готовить как можно больше у себя дома, а не есть в кафе.

Специалисты по питанию рекомендуют выбирать продукты без соли или с ее пониженным содержанием. Данные о количестве натрия в товаре можно найти на любой этикетке.

Чтобы частично заменить соль в рационе, в пищу можно добавлять больше специй и ароматных трав. Они делают обычные пресные блюда более вкусными.

Очень важно снизить потребление соусов, заправок и солений. Дело в том, что в кетчупе, соевом соусе и прочих вкусных добавках очень много соли. Также нужно проявить осторожность с маринованными огурцами, оливками или томатами – в этих блюдах натрия излишек.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

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