Диетологи назвали простые методы, как начать есть меньше соли

Несложные действия помогут защитить сердце от лишней нагрузки. Следовать рекомендациям специалистов довольно легко.

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В современном обществе сложно избегать продуктов с большим количеством натрия, так как соль и сахар применяют почти везде. Поэтому диетологи советуют следовать особому плану питания и придерживаться нескольких важных полезных привычек, сообщает портал Medical Xpress.

Прежде всего, нужно отдавать предпочтение свежим продуктам. В рационе должно быть больше овощей и фруктов и как можно меньше полуфабрикатов и фастфуда. Нужно отказаться от подготовленного мяса в виде копченого бекона или ветчины. Желательно готовить как можно больше у себя дома, а не есть в кафе.

Специалисты по питанию рекомендуют выбирать продукты без соли или с ее пониженным содержанием. Данные о количестве натрия в товаре можно найти на любой этикетке.

Чтобы частично заменить соль в рационе, в пищу можно добавлять больше специй и ароматных трав. Они делают обычные пресные блюда более вкусными.

Очень важно снизить потребление соусов, заправок и солений. Дело в том, что в кетчупе, соевом соусе и прочих вкусных добавках очень много соли. Также нужно проявить осторожность с маринованными огурцами, оливками или томатами – в этих блюдах натрия излишек.