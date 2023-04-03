Названы части курицы, которые могут спровоцировать развитие рака

Известно, что курица содержит большое количество белка, кальция, железа, каротина, тиамина, витаминов А, С, Е и группы В. Поэтому употребление этого мяса положительно сказывается на здоровье. Однако некоторые части птицы могут спровоцировать развитие опасных болезней.
Как сообщает WeChat, на шее курицы находятся лимфатические железы, которые содержат много токсинов и бактерий. Поэтому частое употребление этого продукта может привести к появлению злокачественных новообразований.
Еще одна часть курицы, которую не следует употреблять – кишечник. В ЖКТ птицы находятся остатки пищи и бактерии, которые могут увеличить количество жира в крови, что может привести к развитию рака.
Также много жира содержится в куриных лапах. Поэтому их употребление приведет к образованию лишнего веса. Кроме того, в них находятся гормоны, которые могут негативно повлиять на здоровье человека.
Кроме этого, большое количество вредных токсинов и бактерий находится в хвостике птицы.
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