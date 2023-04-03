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1 час назад

Названы части курицы, которые могут спровоцировать развитие рака

Волгоградская правда

Известно, что курица содержит большое количество белка, кальция, железа, каротина, тиамина, витаминов А, С, Е и группы В. Поэтому употребление этого мяса положительно сказывается на здоровье. Однако некоторые части птицы могут спровоцировать развитие опасных болезней.

Названы части курицы, которые могут спровоцировать развитие рака
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает WeChat, на шее курицы находятся лимфатические железы, которые содержат много токсинов и бактерий. Поэтому частое употребление этого продукта может привести к появлению злокачественных новообразований.

Еще одна часть курицы, которую не следует употреблять – кишечник. В ЖКТ птицы находятся остатки пищи и бактерии, которые могут увеличить количество жира в крови, что может привести к развитию рака.

Также много жира содержится в куриных лапах. Поэтому их употребление приведет к образованию лишнего веса. Кроме того, в них находятся гормоны, которые могут негативно повлиять на здоровье человека.

Кроме этого, большое количество вредных токсинов и бактерий находится в хвостике птицы.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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