Вред и польза супа: что думает нутрициолог

Специалисты по правильному питанию не считают суп идеальным блюдом. Он может быть полезным только при условии правильного приготовления. А в чем именно заключается вред супов, рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.

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Суп помогает пище перевариться за счет бульона, который разбавляет желудочный сок, говорит эксперт. А если суп варится при температуре 60 градусов и меньше, овощи сохраняют все витамины и ферменты.

Несмотря на это, супы больше несут вреда, чем пользы. Как правило, их варят при высокой температуре, которая убивает полезные свойства продуктов, а бульон вбирает в себя «нерасщепленные яды», утверждает врач Новикова.

Вредные вещества, попадающие в бульон, сложнее перерабатываются печенью. Именно поэтому, по словам нутрициолога, они путешествуют по организму, нанося серьезный урон здоровью, узнал Life.ru.

Чтобы снизить уровень вреда, первый бульон для супа необходимо сливать, а овощи добавлять в свежем виде, подытожила специалист.