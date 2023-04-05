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5 минут назад

Вред и польза супа: что думает нутрициолог

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Специалисты по правильному питанию не считают суп идеальным блюдом. Он может быть полезным только при условии правильного приготовления. А в чем именно заключается вред супов, рассказала нутрициолог Екатерина Новикова.

Вред и польза супа: что думает нутрициолог
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Суп помогает пище перевариться за счет бульона, который разбавляет желудочный сок, говорит эксперт. А если суп варится при температуре 60 градусов и меньше, овощи сохраняют все витамины и ферменты.

Несмотря на это, супы больше несут вреда, чем пользы. Как правило, их варят при высокой температуре, которая убивает полезные свойства продуктов, а бульон вбирает в себя «нерасщепленные яды», утверждает врач Новикова.

Вредные вещества, попадающие в бульон, сложнее перерабатываются печенью. Именно поэтому, по словам нутрициолога, они путешествуют по организму, нанося серьезный урон здоровью, узнал Life.ru.

Чтобы снизить уровень вреда, первый бульон для супа необходимо сливать, а овощи добавлять в свежем виде, подытожила специалист.

Ранее «ФедералПресс» писал, какие витамины полезны для сердца.

Еда,Как похудеть,Екатерина Новикова,
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