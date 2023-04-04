Как сделать свой рацион здоровее

Весной многие хотят начать жизнь заново — правильно питаться, заниматься спортом и всё в этом духе. О первом «Газета.Ru» спросила у эксперта по диетическому питанию Артёма Вериса. Прежде всего специалист призвал добавить в ежедневный рацион сезонные овощи, зелень и фрукты, а также продукты, богатые кальцием, жирами и белком.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Эксперт посоветовал каждый день есть 4–6 порций сезонных овощей, зелени и фруктов. В одной порции около 100 граммов свежих или термических обработанных продуктов. По его словам, это одна из самых полезных привычек для здоровья.

Видео дня

Какие фрукты и овощи лучше есть в апреле?

Из фруктов покупайте апельсины, бананы, гранаты, киви, лимоны, мандарины и яблоки. Среди овощей обратите внимание на все виды капусты, лук, редис, репу и сельдерей. Если говорить про зелень, то в апреле на прилавках ищите петрушку, шпинат, черемшу и мяту.

Обязательно добавьте в рацион молоко, сыр, ряженку, творог и йогурты, ведь в них много кальция, который нужен для здоровья костей, зубов, ногтей и многих других частей организма. Вымывание кальция может привести к остеопорозу, добавил эксперт.

«Много кальция содержится в рыбе со съедобными мягкими костями, как сардины или консервированный лосось. Не исключайте и обогащенные кальцием напитков — например, фруктовые соки без сахара и заменители молока», — сказал Верис.

Специалист заявил, что в сутки человек должен потреблять от 0,8 до 2 граммов протеина на 1 килограмм веса. Это помогает формировать клетки и ткани, а ещё поддерживает иммунную систему. Белок можно получать из мяса птицы, яиц, рыбы, говядины.

Жиры должны составлять около 25–35% от общей калорийности рациона. Они содержатся, например, в красной рыбе, мясе, яйцах, растительном масле, авокадо, орехах.

«Но не обойтись и без запретов. Одним из самых вредных веществ для организма является сахар. ВОЗ утверждает, что на сладкое должно приходиться не более 5% от всех калорий в день — одна целая шоколадная плитка превышает эту норму в 3–5 раз», — заявил Верис.