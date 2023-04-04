Диетолог рассказала о продуктах весеннего рациона

В период холодов многие люди едят более калорийные блюда, чем в теплое время года. Весной надо постепенно менять состав пищи, чтобы не появился лишний вес. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная .

«Правильный весенний рацион должен состоять на 50% из овощей и фруктов, причем совершенно неважно, каких именно. Главное, чтобы они нормально усваивались организмом. Еще 25% – это сложные углеводы, то есть крупы, хлеб, макароны и так далее. Оставшиеся 25% – это белок. Его можно получить из мясных и рыбных продуктов», – сказала Ирина Бережная.

Особое внимание необходимо уделять выбору белковых продуктов, продолжила эксперт. Белок в весеннем рационе должен быть легко усваиваемым. Поэтому лучше употреблять рыбу или белое мясо птицы. Можно иногда есть и говядину со свининой, но не часто. Мясо надо есть не чаще 3 раз в неделю, чтобы не допустить набора веса, заключила специалист.