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2 часа назад

Диетолог Дианова посоветовала, чем заменить вредные для фигуры продукты

Вечерняя Москва

В борьбе с лишними килограммами имеет значение не только то, сколько человек ест, но и то, что именно присутствует в его рационе. От чего стоит отказаться и чем заменить продукты, приводящие к ожирению, рассказала врач — гепатолог-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Диетолог посоветовала, чем заменить вредные для фигуры продукты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, вместо сладкой газировки лучше пить компоты из сухофруктов без добавления сахара или безалкогольные глинтвейны.

Стоит исключить из рациона фастфуд. Лучше отдать предпочтение домашним блюдам из качественных продуктов, где будет много овощей. Также рекомендуется отказаться от употребления готовых каш и хлопьев. Хлопья и каши из пакетиков содержат много сахара и соли. Они дают быстрое чувство насыщения, но не приносят никакой пользы. Такую еду лучше заменить на обычную овсяную кашу с фруктами и орехами или гранолу.

Майонез стоит заменить на сметану 10–20-процентной жирности, передает Life.ru.

Диетологи также порекомендовали людям с ожирением есть меньше бананов. Причина заключается в большом количестве фруктозы. Она может негативно отразиться на состоянии здоровья таких пациентов, передает ФАН.

Еда,Нурия Дианова,
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