Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР и до сих пор остается любимым блюдом многих россиян. Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова заявила, что важно следить за количеством употребляемого салата. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист рекомендует съедать не более 150 граммов в день. Она подчеркнула, что в блюде содержатся растительные масла, острые приправы и специи, в составе которых очень много пищевой соли, чрезмерное употребление которой может нанести вред.

По словам диетолога, морковь по-корейски довольно низкокалорийное блюдо. КБЖУ продукта составляет в среднем 140 килокалорий на 100 граммов, уточнила эксперт.

При этом она отметила, что особых противопоказаний для включения этого салата в рацион нет. Однако людям с хроническими заболеваниями врач рекомендует проконсультироваться по вопросу употребления острых и соленых блюд со специалистом.