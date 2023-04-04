Какие продукты стоит употреблять после тренировки

Тренированное тело привлекает взгляды. Человек, который приобрел абонемент в фитнес-зал, представляет свой будущий результат - уже через 3-6 месяцев у него будет красивое рельефное тело без лишнего жира. Но не все доходят до цели - человека могут остановить болевые ощущения в теле и скованность в движении. Я открою вам секрет, как чувствовать удовольствие и легкость даже после тяжелой тренировки.

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

Часто можно встретить марафоны «Жиротопка», которые пользуются популярностью. А вы уверены, что топите только жир? Дело в том, что во время силовых нагрузок топится все - и жир, и белки. Из-за этого люди все чаще задаются вопросом, как правильно восстановить себя после тренировки.

Видео дня

Здесь основополагающую роль играет белок. Это фундамент для построения и восстановления клеток. Большое количество белков необходимо для увеличения мышечной массы и появления того самого заветного рельефа. Продукты с большим содержанием белка – это мясо, птица, яйца, морепродукты, творог твердый сыр, орехи. Для спортсменов это вещество важно еще и потому, что оно помогает крови быстрее разносить по телу витамины, гормоны и кислород, что улучшает спортивные показатели человека.

Количество белка, которое должен употреблять атлет в день, зависит от его изначального веса, интенсивности нагрузок и уровня физической подготовки. Для новичков это обычно 1,5-2 г. белка на 1 кг веса. Для тех, кто тренируется чаще и интенсивнее, нормой будет 2-2,5 г. белка на 1 кг веса.

Дело в том, что во время тренировки образуются белковые окна, которые важно закрыть в течении 40 минут после тренировки. Также вырабатывается молочная кислота, которую вы чувствуете посредством скованности в движениях и боли в мышцах. Всего этого дискомфорта можно избежать с помощью сбалансированного питания. Когда я посещаю фитнес-клуб, я отдаю себе отчет, где я буду в течении 40 минут после тренировки.

Если у меня не будет возможности полноценно поесть, то сразу после занятия я выпиваю протеин с изолятами белка. Именно они помогают вывести из мышечных волокон молочную кислоту. Это и есть мой секрет - как меня ни нагружай весами, на следующей тренировке мышцы все равно не будут болеть.

Почему не стоит бояться протеина в порошках?

Спортивное питание нужно, когда нет возможности приготовить еду или необходимо временно увеличить норму. Сейчас на рынке представлено большое количество вариантов протеина - в том числе и растительного, который подойдет веганам.

Когда у вас нет времени на полноценный прием пищи, я рекомендую использовать протеин. Это могут быть 1-2 порции, которые приравниваются к обычному приему пищи в течение дня. Но увлекаться таким не стоит. К примеру, на завтрак вместо яиц или творога вы можете выпить порцию протеина, но оставшуюся часть положенного рациона, то есть углеводы и жиры, набрать из обычной пищи.

Когда у вас есть время посетить ресторан или принять порцию пищи дома, отдайте предпочтение животным белкам, а на гарнир возьмите овощи. Из напитков обратите внимание на облепиховый чай, а также на чай из листьев смородины и отвар шиповника - они содержат витамин С, который помогает усвоиться коллагену, тем самым укрепив стенки сосудов. Не забываем про фрукты и ягоды! В них содержатся полисахариды, которые помогают усваиваться кальцию.