Какие продукты стоит употреблять после тренировки

Тренированное тело привлекает взгляды. Человек, который приобрел абонемент в фитнес-зал, представляет свой будущий результат - уже через 3-6 месяцев у него будет красивое рельефное тело без лишнего жира. Но не все доходят до цели - человека могут остановить болевые ощущения в теле и скованность в движении. Я открою вам секрет, как чувствовать удовольствие и легкость даже после тяжелой тренировки.
Часто можно встретить марафоны «Жиротопка», которые пользуются популярностью. А вы уверены, что топите только жир? Дело в том, что во время силовых нагрузок топится все - и жир, и белки. Из-за этого люди все чаще задаются вопросом, как правильно восстановить себя после тренировки.
Здесь основополагающую роль играет белок. Это фундамент для построения и восстановления клеток. Большое количество белков необходимо для увеличения мышечной массы и появления того самого заветного рельефа. Продукты с большим содержанием белка – это мясо, птица, яйца, морепродукты, творог твердый сыр, орехи. Для спортсменов это вещество важно еще и потому, что оно помогает крови быстрее разносить по телу витамины, гормоны и кислород, что улучшает спортивные показатели человека.
Количество белка, которое должен употреблять атлет в день, зависит от его изначального веса, интенсивности нагрузок и уровня физической подготовки. Для новичков это обычно 1,5-2 г. белка на 1 кг веса. Для тех, кто тренируется чаще и интенсивнее, нормой будет 2-2,5 г. белка на 1 кг веса.
Дело в том, что во время тренировки образуются белковые окна, которые важно закрыть в течении 40 минут после тренировки. Также вырабатывается молочная кислота, которую вы чувствуете посредством скованности в движениях и боли в мышцах. Всего этого дискомфорта можно избежать с помощью сбалансированного питания. Когда я посещаю фитнес-клуб, я отдаю себе отчет, где я буду в течении 40 минут после тренировки.
Если у меня не будет возможности полноценно поесть, то сразу после занятия я выпиваю протеин с изолятами белка. Именно они помогают вывести из мышечных волокон молочную кислоту. Это и есть мой секрет - как меня ни нагружай весами, на следующей тренировке мышцы все равно не будут болеть.
Спортивное питание нужно, когда нет возможности приготовить еду или необходимо временно увеличить норму. Сейчас на рынке представлено большое количество вариантов протеина - в том числе и растительного, который подойдет веганам.
Когда у вас нет времени на полноценный прием пищи, я рекомендую использовать протеин. Это могут быть 1-2 порции, которые приравниваются к обычному приему пищи в течение дня. Но увлекаться таким не стоит. К примеру, на завтрак вместо яиц или творога вы можете выпить порцию протеина, но оставшуюся часть положенного рациона, то есть углеводы и жиры, набрать из обычной пищи.
Когда у вас есть время посетить ресторан или принять порцию пищи дома, отдайте предпочтение животным белкам, а на гарнир возьмите овощи. Из напитков обратите внимание на облепиховый чай, а также на чай из листьев смородины и отвар шиповника - они содержат витамин С, который помогает усвоиться коллагену, тем самым укрепив стенки сосудов. Не забываем про фрукты и ягоды! В них содержатся полисахариды, которые помогают усваиваться кальцию.
Так после тренировки вы будете чувствовать легкость. Вам захочется тренироваться все больше и больше, ведь вы не будете испытывать неприятные ощущения после похода в спортзал. Я желаю вам прекрасного здорового и крепкого тела!