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29 минут назад

8 полезных и простых перекусов

Чемпионат.com

Диетолог представил меню из батата с яблоками и хумуса с морковью.

8 полезных и простых перекусов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ольга Деккердиетолог, нутрициолог, член Национального общества дие, тологов и нутрициологов: Несмотря на то что магазинные прилавки и заполнены большим количеством продуктов для здорового питания, порой не знаешь что из них приготовить и как их сочетать. Мы облегчили вам задачу – собрали рецепты, которые не только просты в приготовлении, но и состоят всего из двух ингредиентов.

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Перекусы из батата и яблок.

1. Жареный батат с яблоками

Ингредиенты
  • батат – 2 шт.;
  • яблоко – 2 шт.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • перец – по вкусу;
  • соль – по вкусу.
  1. ПриготовлениеСперва моем батат.
  2. Нарезаем его на тонкие кружочки (как картошку).
  3. Отправляем корнеплод на разогретую сковороду с небольшим количеством оливкового масла.
  4. Обжариваем батат до золотистой корочки.
  5. Нарезаем яблоки на тонкие дольки. Важно: обжариваем их на той же сковороде, где готовился батат, до мягкости.
  6. Посыпаем перцем и солью по вкусу.

2. Салат из батата и яблок

Ингредиенты
  • батат – 2 шт.;
  • яблоко – 2 шт.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • свежая зелень – по вкусу.
Приготовление
  1. Сперва моем и чистим батат.
  2. Вторым шагом нарезаем корнеплод на кубики среднего размера.
  3. Отвариваем его в подсоленной воде до мягкости.
  4. Нарезаем яблоки на тонкие дольки.
  5. Соединяем остывший батат и нарезанные яблоки.
  6. Приправляем лимонным соком и оливковым маслом.
  7. Можно украсить свежей зеленью.

3. Каша из батата и яблок

Ингредиенты
  • батат – 1 шт.;
  • яблоко – 2 шт.;
  • молоко (по желанию) – 100 г;
  • корица – по вкусу;
  • мёд – по вкусу;
  • орехи – 10 г.
Приготовление
  1. Сперва моем и чистим батат.
  2. Нарезаем корнеплод и яблоки на кусочки среднего размера.
  3. Варим на медленном огне вместе с яблоками до мягкости.
  4. Добавляем ещё воды (или молоко) так, чтобы получилась каша.
  5. Приправляем щепоткой корицы и мёдом по вкусу.
  6. Украшаем блюдо орехами.

4. Хрустящие чипсы из батата и яблок

Ингредиенты
  • батат – 1 шт.;
  • яблоко – 1 шт.;
  • морская соль – по вкусу;
  • уксус – по вкусу.
Приготовление
  1. Сперва моем батат.
  2. И корнеплод, и яблоки нарезаем тонкими ломтиками острым ножом.
  3. Выкладываем на противень и запекаем в духовке до образования золотистой корочки.
  4. Перед подачей посыпаем морской солью и сбрызгиваем уксусом.

Перекусы из хумуса и моркови

5. Рулетики из моркови и хумуса

Ингредиенты
  • морковь (крупная) – 1 шт.;
  • хумус – 50 г;
  • свежая зелень – по вкусу.
Приготовление
  1. Нужно подготовить морковь: помыть и почистить.
  2. Затем нарезаем корнеплод на тонкие пластинки. Лучше для этого использовать овощечистку.
  3. Тонким слоем наносим на каждую полоску моркови хумус.
  4. Сворачиваем в рулетики и закрепляем их зубочисткой.
  5. Можно украсить свежей зеленью.

6. Салат из моркови и хумуса

Ингредиенты
  • морковь (крупная) – 1 шт.;
  • хумус – 100 г;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • свежая зелень – по вкусу.
Приготовление
  1. Моем и чистим морковь.
  2. Берём крупную тёрку и натираем корнеплод.
  3. Смешиваем тёртую морковь с хумусом.
  4. Для заправки понадобятся лимонный сок и оливковое масло.
  5. Добавляем свежую зелень по вкусу.

7. Шарики из моркови и хумуса

Ингредиенты
  • морковь (крупная) – 1 шт.;
  • хумус – 100 г;
  • свежая зелень – по вкусу.
Приготовление
  1. Моем и чистим морковь.
  2. На мелкой тёрке натираем корнеплод.
  3. Смешиваем в блендере морковь и хумус до однородной массы.
  4. Из полученной массы необходимо сформировать шарики.
  5. Мелко рубим зелень и обваливаем шарики в ней.

8. Коктейль из моркови и хумуса

Ингредиенты
  • морковь (крупная) – 1 шт.;
  • хумус – 100 г;
  • мёд – по вкусу;
  • имбирь – по вкусу.
Приготовление
  1. Моем и чистим морковь.
  2. Нарезаем корнеплод на кусочки и отправляем в блендер.
  3. Смешиваем в блендере морковь с хумусом и льдом до однородной консистенции.
  4. Добавляем мёд и имбирь по вкусу.
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