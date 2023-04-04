8 полезных и простых перекусов

Диетолог представил меню из батата с яблоками и хумуса с морковью.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Ольга Деккердиетолог, нутрициолог, член Национального общества дие, тологов и нутрициологов: Несмотря на то что магазинные прилавки и заполнены большим количеством продуктов для здорового питания, порой не знаешь что из них приготовить и как их сочетать. Мы облегчили вам задачу – собрали рецепты, которые не только просты в приготовлении, но и состоят всего из двух ингредиентов.
Перекусы из батата и яблок.
1. Жареный батат с яблоками
Ингредиенты
- батат – 2 шт.;
- яблоко – 2 шт.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- перец – по вкусу;
- соль – по вкусу.
- ПриготовлениеСперва моем батат.
- Нарезаем его на тонкие кружочки (как картошку).
- Отправляем корнеплод на разогретую сковороду с небольшим количеством оливкового масла.
- Обжариваем батат до золотистой корочки.
- Нарезаем яблоки на тонкие дольки. Важно: обжариваем их на той же сковороде, где готовился батат, до мягкости.
- Посыпаем перцем и солью по вкусу.
2. Салат из батата и яблок
Ингредиенты
- батат – 2 шт.;
- яблоко – 2 шт.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- свежая зелень – по вкусу.
Приготовление
- Сперва моем и чистим батат.
- Вторым шагом нарезаем корнеплод на кубики среднего размера.
- Отвариваем его в подсоленной воде до мягкости.
- Нарезаем яблоки на тонкие дольки.
- Соединяем остывший батат и нарезанные яблоки.
- Приправляем лимонным соком и оливковым маслом.
- Можно украсить свежей зеленью.
3. Каша из батата и яблок
Ингредиенты
- батат – 1 шт.;
- яблоко – 2 шт.;
- молоко (по желанию) – 100 г;
- корица – по вкусу;
- мёд – по вкусу;
- орехи – 10 г.
Приготовление
- Сперва моем и чистим батат.
- Нарезаем корнеплод и яблоки на кусочки среднего размера.
- Варим на медленном огне вместе с яблоками до мягкости.
- Добавляем ещё воды (или молоко) так, чтобы получилась каша.
- Приправляем щепоткой корицы и мёдом по вкусу.
- Украшаем блюдо орехами.
4. Хрустящие чипсы из батата и яблок
Ингредиенты
- батат – 1 шт.;
- яблоко – 1 шт.;
- морская соль – по вкусу;
- уксус – по вкусу.
Приготовление
- Сперва моем батат.
- И корнеплод, и яблоки нарезаем тонкими ломтиками острым ножом.
- Выкладываем на противень и запекаем в духовке до образования золотистой корочки.
- Перед подачей посыпаем морской солью и сбрызгиваем уксусом.
Перекусы из хумуса и моркови
5. Рулетики из моркови и хумуса
Ингредиенты
- морковь (крупная) – 1 шт.;
- хумус – 50 г;
- свежая зелень – по вкусу.
Приготовление
- Нужно подготовить морковь: помыть и почистить.
- Затем нарезаем корнеплод на тонкие пластинки. Лучше для этого использовать овощечистку.
- Тонким слоем наносим на каждую полоску моркови хумус.
- Сворачиваем в рулетики и закрепляем их зубочисткой.
- Можно украсить свежей зеленью.
6. Салат из моркови и хумуса
Ингредиенты
- морковь (крупная) – 1 шт.;
- хумус – 100 г;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- свежая зелень – по вкусу.
Приготовление
- Моем и чистим морковь.
- Берём крупную тёрку и натираем корнеплод.
- Смешиваем тёртую морковь с хумусом.
- Для заправки понадобятся лимонный сок и оливковое масло.
- Добавляем свежую зелень по вкусу.
7. Шарики из моркови и хумуса
Ингредиенты
- морковь (крупная) – 1 шт.;
- хумус – 100 г;
- свежая зелень – по вкусу.
Приготовление
- Моем и чистим морковь.
- На мелкой тёрке натираем корнеплод.
- Смешиваем в блендере морковь и хумус до однородной массы.
- Из полученной массы необходимо сформировать шарики.
- Мелко рубим зелень и обваливаем шарики в ней.
8. Коктейль из моркови и хумуса
Ингредиенты
- морковь (крупная) – 1 шт.;
- хумус – 100 г;
- мёд – по вкусу;
- имбирь – по вкусу.
Приготовление
- Моем и чистим морковь.
- Нарезаем корнеплод на кусочки и отправляем в блендер.
- Смешиваем в блендере морковь с хумусом и льдом до однородной консистенции.
- Добавляем мёд и имбирь по вкусу.