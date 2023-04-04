8 полезных и простых перекусов

Ольга Деккердиетолог, нутрициолог, член Национального общества дие, тологов и нутрициологов: Несмотря на то что магазинные прилавки и заполнены большим количеством продуктов для здорового питания, порой не знаешь что из них приготовить и как их сочетать. Мы облегчили вам задачу – собрали рецепты, которые не только просты в приготовлении, но и состоят всего из двух ингредиентов.