Омлеты в любом из вариантов, будь то французский, с картофелем и луком или с овощами, обычно относятся к числу тех блюд, которые, появившись на столе, исчезают в мгновение ока.

Фото: Inc-News Inc-News

Сегодня мы представляем вам омлет, который станет вашим любимым: вкусный омлет с треской, картофелем и зеленым болгарским перцем.

Этот омлет, приготовленный в духовке, а не на сковороде, приготовить очень просто. Кроме того, поскольку его не нужно переворачивать в середине приготовления, его могут приготовить даже неопытные повара.

Выберите круглую силиконовую форму для запекания, предварительно разогрейте ее на несколько минут и добавьте хорошо перемешанные ингредиенты для омлета. Через 30-35 минут он будет готов.

Советы и варианты омлета с запеченной треской: Вместо перца вы можете дополнить этот омлет из трески самыми разными ингредиентами. Вы можете использовать шпинат, грибы, горох, спаржу…

Если у вас есть остатки хека или морского окуня, оставшиеся после другого рецепта, вы можете использовать их для приготовления этого омлета.

Омлет из трески, запеченный в духовке

обед, калории: 350, время приготовления: 60:00

Ингредиенты 8 яиц

400 г очищенной свежей трески

2 средних картофелины

3 болгарских перца

Петрушка

Оливковое масло

Рецепт

1. Картофель очистить, вымыть и нарезать произвольными ломтиками.

2. Очистите перец, удалив плодоножки, семена и внутренние нити.

3. Вымойте, обсушите и нарежьте соломкой.

4. Разогрейте на сковороде немного оливкового масла, добавьте картофель и обжарьте его до готовности.

5. Выньте их, дайте стечь на впитывающую бумагу и приправьте.

6. Налейте в сковороду несколько капель масла и добавьте полоски болгарского перца.

7. Обжарьте их пару минут и удалите шумовкой.

8. Треску очистить от кожуры, костей, измельчить и перемешать.

9. Смажьте маслом круглую форму для запекания.

10. Разогрейте духовку до 180 °. Хорошо смажьте маслом внутреннюю часть круглой формы.

11. Вставьте форму в духовку на 2 минуты, чтобы она нагрелась.

12. Взбейте яйца в миске и взбейте их с щепоткой соли и перца.

13. Добавьте картофель, полоски зеленого перца и измельченную треску.

14. Вылейте смесь в горячую форму и запекайте 30-35 минут, пока омлет не застынет.

15. Дайте настояться 5 минут.