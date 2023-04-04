Омлет из трески, запеченный в духовке

Омлеты в любом из вариантов, будь то французский, с картофелем и луком или с овощами, обычно относятся к числу тех блюд, которые, появившись на столе, исчезают в мгновение ока.
Сегодня мы представляем вам омлет, который станет вашим любимым: вкусный омлет с треской, картофелем и зеленым болгарским перцем.
Этот омлет, приготовленный в духовке, а не на сковороде, приготовить очень просто. Кроме того, поскольку его не нужно переворачивать в середине приготовления, его могут приготовить даже неопытные повара.
Выберите круглую силиконовую форму для запекания, предварительно разогрейте ее на несколько минут и добавьте хорошо перемешанные ингредиенты для омлета. Через 30-35 минут он будет готов.
обед, калории: 350, время приготовления: 60:00
1. Картофель очистить, вымыть и нарезать произвольными ломтиками.
2. Очистите перец, удалив плодоножки, семена и внутренние нити.
3. Вымойте, обсушите и нарежьте соломкой.
4. Разогрейте на сковороде немного оливкового масла, добавьте картофель и обжарьте его до готовности.
5. Выньте их, дайте стечь на впитывающую бумагу и приправьте.
6. Налейте в сковороду несколько капель масла и добавьте полоски болгарского перца.
7. Обжарьте их пару минут и удалите шумовкой.
8. Треску очистить от кожуры, костей, измельчить и перемешать.
9. Смажьте маслом круглую форму для запекания.
10. Разогрейте духовку до 180 °. Хорошо смажьте маслом внутреннюю часть круглой формы.
11. Вставьте форму в духовку на 2 минуты, чтобы она нагрелась.
12. Взбейте яйца в миске и взбейте их с щепоткой соли и перца.
13. Добавьте картофель, полоски зеленого перца и измельченную треску.
14. Вылейте смесь в горячую форму и запекайте 30-35 минут, пока омлет не застынет.
15. Дайте настояться 5 минут.
16. Украсьте вымытой зеленью петрушки и подавайте на стол.