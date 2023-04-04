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1 час назад

Омлет из трески, запеченный в духовке

Inc-News

Омлеты в любом из вариантов, будь то французский, с картофелем и луком или с овощами, обычно относятся к числу тех блюд, которые, появившись на столе, исчезают в мгновение ока.

Омлет из трески, запеченный в духовке
Фото: Inc-NewsInc-News

Сегодня мы представляем вам омлет, который станет вашим любимым: вкусный омлет с треской, картофелем и зеленым болгарским перцем.

Этот омлет, приготовленный в духовке, а не на сковороде, приготовить очень просто. Кроме того, поскольку его не нужно переворачивать в середине приготовления, его могут приготовить даже неопытные повара.

Выберите круглую силиконовую форму для запекания, предварительно разогрейте ее на несколько минут и добавьте хорошо перемешанные ингредиенты для омлета. Через 30-35 минут он будет готов.

Советы и варианты омлета с запеченной треской:

  • Вместо перца вы можете дополнить этот омлет из трески самыми разными ингредиентами. Вы можете использовать шпинат, грибы, горох, спаржу…
  • Если у вас есть остатки хека или морского окуня, оставшиеся после другого рецепта, вы можете использовать их для приготовления этого омлета.

Омлет из трески, запеченный в духовке

обед, калории: 350, время приготовления: 60:00

Ингредиенты

  • 8 яиц
  • 400 г очищенной свежей трески
  • 2 средних картофелины
  • 3 болгарских перца
  • Петрушка
  • Оливковое масло

Рецепт

1. Картофель очистить, вымыть и нарезать произвольными ломтиками.

2. Очистите перец, удалив плодоножки, семена и внутренние нити.

3. Вымойте, обсушите и нарежьте соломкой.

4. Разогрейте на сковороде немного оливкового масла, добавьте картофель и обжарьте его до готовности.

5. Выньте их, дайте стечь на впитывающую бумагу и приправьте.

6. Налейте в сковороду несколько капель масла и добавьте полоски болгарского перца.

7. Обжарьте их пару минут и удалите шумовкой.

8. Треску очистить от кожуры, костей, измельчить и перемешать.

9. Смажьте маслом круглую форму для запекания.

10. Разогрейте духовку до 180 °. Хорошо смажьте маслом внутреннюю часть круглой формы.

11. Вставьте форму в духовку на 2 минуты, чтобы она нагрелась.

12. Взбейте яйца в миске и взбейте их с щепоткой соли и перца.

13. Добавьте картофель, полоски зеленого перца и измельченную треску.

14. Вылейте смесь в горячую форму и запекайте 30-35 минут, пока омлет не застынет.

15. Дайте настояться 5 минут.

16. Украсьте вымытой зеленью петрушки и подавайте на стол.

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