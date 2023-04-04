Эти девять продуктов у вас всегда должны быть на кухне

Если вы хотите в любой момент иметь возможность приготовить что-нибудь вкусное, то купите обязательно эти продукты. Они точно понравятся вам и вашим гостям.

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Кошерная соль. Благодаря особой текстуре ей удобно посыпать любые блюда, а ещё она не такая солёная, как морская или поваренная соль.

Лук. Этот продукт придаёт аромат многим блюдам. Он слегка сладкий, и вы можете менять вкус лука при помощи добавления приправ. У лука также длительный срок хранения.

Чеснок. Вы можете его добавить в соус, пасту, пожарить с ним что-нибудь и пр.

Оливковое масло. Оно понадобится для смазывания посуды, придания густоты соусам и заправкам. Оливковое масло самое по себе - одно из самых универсальных.

Зерновые. Хорошо будет иметь сразу несколько вариантов. К примеру, киноа, белый рис.

Яйца. Из них можно быстро приготовить омлет или добавить их к лапше.

Уксус. Более универсальным вариантом считается яблочный или винный уксус - по сравнению с более сладким бальзамическим.

Подсластители. Это не обязательно должен быть сахарный песок. Заменить его можно мёдом, сухофруктами, чистым кленовым сиропом.