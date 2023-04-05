Эксперты опровергли семь мифов о еде

Сегодня в Google можно найти ответы практически на любые вопросы. Но это не значит, что эти ответы будут правдивыми. Специалисты в области питания перечислили самые популярные мифы о еде.

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Нужно выпивать восемь стаканов воды в день. Во-первых, у всех у нас стаканы - разного размера. К тому же 20% жидкости может поступать в организм из фруктов и овощей. Самый простой способ понять, достаточно ли воды вы пьёте, - посмотреть на цвет мочи. Она должна быть бледно-жёлтой.

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Нельзя есть после 8 часов вечера. Некоторые исследования показали, что приём пищи перед сном связан с менее спокойным сном. Лучше не есть ничего за два-три часа до сна, чтобы дать организму время на переваривание пищи. Ну и ещё обратите внимание на продукты, к которым вас тянет вечером. Это не должны быть чипсы, попкорн, печенье, мороженое.

Сырые овощи полезнее, чем варёные. Некоторые питательные вещества действительно в процессе приготовления продуктов утрачиваются. В то же время приготовление пищи увеличивает доступность питательных веществ в определённых овощах. К примеру, ликопин организм усваивает лучше из варёных помидоров, а не из сырых.

Для здоровья нужно есть меньше углеводов. Это не так. Пользу принесут цельнозерновые продукты. А вот продуктов с высокой степенью обработки (например, белый хлеб) лучше избегать.

Сок и смузи - здоровые продукты. Всё зависит от того, что в них намешано. В магазинных соках, например, может быть очень много сахара.

Природные морепродукты лучше, чем те, которые выращивали на ферме. Гораздо важнее будет подумать о типе рыбы, её разрезе и способах приготовления.

Из-за употребления жира вы станете толстым. Нет, пищевой жир не превращается автоматически в жировые отложения. Согласно научным исследованиям, диеты с высоким и умеренным содержанием жиров, помогают сбросить столько же веса, сколько диеты с низким содержанием жиров. К тому же жир помогает дольше чувствовать сытость, сохранять тепло, усваивать питательные вещества, вырабатывать гормоны.