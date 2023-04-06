Диетолог: некоторые продукты благоприятно влияют на сон

Диетолог Соломатина: некоторые продукты благоприятно влияют на сон. Замечали ли вы за собой, что после одних продуктов спится хорошо, а после других — не очень? И это не просто так, ведь существуют продукты, которые успокаивают нервную систему и помогают уснуть. Несомненно, успокаивающим действием обладают ромашка и мята, но как быть, если не любишь их или они попросту приелись? Есть ещё немало вариантов.

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Диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что для ужина стоит выбирать продукты с высоким содержанием белка, в которых содержится аминокислота триптофан. Она способствует выработке гормона мелатонина. Индюшачье мясо и грибы-вешенки — хороший выбор для тех, кто хочет хорошо спать ночью. Однако есть нюанс.

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«Вырабатывается он из триптофана, который содержится в любых продуктах животного происхождения. Но, например, если на ночь съесть мясо, то человек не заснёт по другим причинам. Поэтому лучше всего отдать предпочтение кисломолочным продуктам», — подчеркнула врач.

Также хорошо помогает заснуть киви. Кстати, это зелёный фрукт с ворсинками поможет улучшить качество сна, если его регулярно есть месяц.

Соломатина добавила, что хорошему сну способствуют пребиотики. По словам диетолога, есть исследования, которые показали, что засыпают хорошо те, у кого нормальный микробиом. Даже сиюминутное настроение зависит от нормальной работы микробиома. Есть специальные пребиотики — своего рода корм для нашего микробиома.

«На ужин человек может выбрать продукт, содержащий глицин. Глицина много в заливном. Например, в рыбе. Если человек получит перед сном какое-то количество глицина, это отчасти может помочь заснуть», — добавила эксперт.

Многим людям помогает заснуть какао. Однако эффект от этого напитка у каждого свой. Дело в том, что некоторых он будет бодрить, как кофе, предупредила собеседница издания.