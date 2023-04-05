Специалисты предостерегли от употребления продуктов с плесенью

Нельзя есть заплесневелые продукты, даже срезав с них часть с плесенью. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на авторов telegram-канала "Врачебная тайна".

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По их словам, многие люди ради экономии срезают часть с плесенью с испорченных продуктов и употребляют оставшееся. Однако так делать нельзя. Некоторые плесневелые грибы вырабатывают микотоксины, которые являются сильными канцерогенами, поражающими печень, отметили эксперты.