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2 часа назад

Специалисты предостерегли от употребления продуктов с плесенью

Реальное время

Нельзя есть заплесневелые продукты, даже срезав с них часть с плесенью. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на авторов telegram-канала "Врачебная тайна".

Специалисты предостерегли от употребления продуктов с плесенью
Фото: Реальное времяРеальное время

По их словам, многие люди ради экономии срезают часть с плесенью с испорченных продуктов и употребляют оставшееся. Однако так делать нельзя. Некоторые плесневелые грибы вырабатывают микотоксины, которые являются сильными канцерогенами, поражающими печень, отметили эксперты.

В связи с этим врачи рекомендуют обращать внимание на свежесть продуктов. В случае, если на них появляется плесень, их стоит выкинуть.

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