Врач назвала продукт, который надо исключить прямо сейчас
Вокруг нас масса вредных продуктов, которые как минимум превращаются в лишние килограммы, а как максимум - бьют по здоровью, нарушая пищеварение и провоцируя болезни, предупредила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. По ее словам, в списке "мусорной" еды почетное место занимает сахар. Этот коварный продукт плохо влияет на весь организм в целом.
"Он как стимулятор заставляет многие органы работать на износ, а потом тихонько скрывается в жировых отложениях не только на талии, но и на внутренних органах", - пишет врач в своем Telegram-канале.
Как отмечает гастроэнтеролог, исходя из практики работы с пациентами, с годами количество сахара, если не убрать его из рациона, только растет, и уж точно не уменьшается.
"Увеличение "дозы" ведет к более масштабным разрушениям в организме. И лучше найти в себе силы отказаться сейчас, пока не поздно", - подчеркнула Диляра Лебедева.
Также врач напомнила о последствиях употребления фастфуда и продуктов с глютеном. Так, бургеры, газировка, чипсы и прочая быстрая еда содержат пищевые добавки, красители и усилители вкуса, которые доставляют в организм человека чуть ли не всю таблицу Менделеева.
Что касается глютена, то модная тенденция отказа от него, как опять же показывает медицинская практика, очень хороший тренд, пишет врач.
"Отказ от этого белка приводит к нормализации пищеварения, улучшению гормонального фона и, конечно же, похудению", - заключила гастроэнтеролог.