Врач назвала продукт, который надо исключить прямо сейчас

Вокруг нас масса вредных продуктов, которые как минимум превращаются в лишние килограммы, а как максимум - бьют по здоровью, нарушая пищеварение и провоцируя болезни, предупредила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. По ее словам, в списке "мусорной" еды почетное место занимает сахар. Этот коварный продукт плохо влияет на весь организм в целом.

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"Он как стимулятор заставляет многие органы работать на износ, а потом тихонько скрывается в жировых отложениях не только на талии, но и на внутренних органах", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Как отмечает гастроэнтеролог, исходя из практики работы с пациентами, с годами количество сахара, если не убрать его из рациона, только растет, и уж точно не уменьшается.

"Увеличение "дозы" ведет к более масштабным разрушениям в организме. И лучше найти в себе силы отказаться сейчас, пока не поздно", - подчеркнула Диляра Лебедева.

Также врач напомнила о последствиях употребления фастфуда и продуктов с глютеном. Так, бургеры, газировка, чипсы и прочая быстрая еда содержат пищевые добавки, красители и усилители вкуса, которые доставляют в организм человека чуть ли не всю таблицу Менделеева.

Что касается глютена, то модная тенденция отказа от него, как опять же показывает медицинская практика, очень хороший тренд, пишет врач.